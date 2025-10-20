ETV Bharat / spiritual

கனவில் சந்தித்த ஒருவரை நேரில் சந்திக்க வாய்ப்பு - எந்த ராசிக்கு தெரியுமா?

அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 20, 2025 at 7:06 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: சந்தோஷமான செய்தி கிடைப்பதன் மூலம் நீங்கள் இன்று உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். அது தனிப்பட்ட தொழில் அல்லது வேலை தொடர்பான செய்தியாக இருக்கலாம். உங்கள் செயல்திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைக்கு நீங்கள் திட்டமிட்டபடி கவனத்துடன், நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவீர்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சிறந்த வழிகளை கடைப்பிடிப்பீர்கள். இன்று சிறந்த வல்லுநர் போல் செயல்பட்டு அனைத்து பணிகளையும் நிறைவு செய்வீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று வீட்டில் குதூகலமும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளில் அதிகம் ஈடுபடுவீர்கள். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் இன்று தீர்க்கப்படும்.

கடகம்: உங்கள் காதல் துணையுடன் கடைகளுக்குச் சென்று அவர்களுக்கு பிடித்தப் பொருட்களை வாங்குவதில் அதிக பணம் செலவு செய்வீர்கள். பதிலுக்கு அவர்களும் உங்களது மனதை மகிழ்விக்கும் வகையில் பரிசுகளை தருவார்கள்.

சிம்மம்: அனைத்தும் தங்கத் தட்டில் வைத்து கொடுக்கப்படும் என்ற எண்ணம் வேண்டாம். எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக்கொண்டு பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்காது.

கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்வதன் மூலம் உங்களை சுற்றியிருப்பவர்களை மகிழ வைப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். ஆனால் அது உங்களுக்கு சாதகமானதாகத்தான் இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும்.

துலாம்: முயற்சிகள் எப்போதும் வீண் போகாது. இப்போது பலனளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. எனினும், முயற்சியை கைவிட வேண்டாம்.

விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். இலக்குகளை அடைய நீங்கள் எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

தனுசு: இன்று விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் அதிக நேரம் செலவாகும். உங்களது பொறுமையான குணத்தினால், மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும், கருத்துக்களையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான, சாதகமான நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: நீங்கள் கனவில் சந்தித்த ஒருவரை நேரில் சந்திக்கும் வாய்ப்புண்டு. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை சந்தித்ததில், நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். உங்கள் காதல் துணையும் உங்கள் மீது நிபந்தனையற்ற அன்பை பொழிவார்கள்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்காக செலவிட விரும்புவீர்கள். எனினும் இது அமைதியையும், நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும். நீங்கள் வணங்கும் கடவுளின் மூலம் உங்களுக்கு தேவையான மனோ சக்தி கிடைக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள்.

மீனம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு அதிக ஆதரவு தேவைப்படும். இருப்பினும் உங்களுக்கு சாதகமாக நாளாக இருக்கும் என்பதால் மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனைத் திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.

