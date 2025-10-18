ETV Bharat / spiritual

இன்று பட்டாம்பூச்சி போன்று செயல்படுவீர்கள்! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

அக்டோபர் 18ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 18, 2025 at 7:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். முடிக்காமல் இருக்கிற பணிகளை நீங்கள் நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் போட்டி நிறைந்ததாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவிசெய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.

மிதுனம்: நீங்கள் உங்கள் மூளை சொல்வதை விட, மனம் சொல்வதை தான் அதிகம் கேட்பீர்கள். பல்வேறு உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். இதனால் நல்லது கெட்டது இடையிலான வித்தியாசத்தை புரிந்துகொள்ள முடியாமல் இருக்கும். எனினும், மாலை நேரத்தில் நிலைமை மேம்படும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது.

கடகம்: இன்றைய தினத்தை, பிரகாசமான வருங்காலத்திற்கான ஒரு நிச்சயமான திட்டத்துடன் தொடங்குவீர்கள். உத்திகளை திறமையாக அமல்படுத்துவீர்கள். முறையாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் மூலம் நேரத்தை சேமிப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றிபெறும்.

சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை திறமையாக செயல்படுத்துவீர்கள். அனைத்து செயல்களையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், பிரச்சினைகளை வெற்றிகரமாக தீர்த்து விடுவீர்கள்.

கன்னி: குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை கையாளும்போது பேச்சுத்திறனால் அனைத்து சச்சரவுகளும் சுமுகமாக முடியும். நடுநிலையுடன் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள்.

துலாம்: இன்று உணவின்மீது உங்களுக்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கும். பலவிதமான உணவுகளை சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். தொழில்துறையைப் பொருத்தவரை, எந்த திசையில் போவது என்று சிறிது குழப்பம் ஏற்படலாம். எனினும், பலவிதமான வழிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.

விருச்சிகம்: நீங்கள் இன்று ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல் செயல்படுவீர்கள். வம்பு பேச்சுகளை தவிர்த்து, அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்துவீர்கள்.

தனுசு: உறுதியுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் வேலை செய்வீர்கள். இதனால் உங்கள் வேலைப்பளு அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும் வேலை செய்வதில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மகரம்: இன்று உங்களுக்கு வருகிற வாய்ப்பு எதையும் தவறவிடாமல் கவனமாக செயல்படுவீர்கள். சட்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் தரகர் அல்லது ஒப்பந்தகாரர் என்றால், நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு. இது பெரிய அளவிலான நஷ்டமாகவும் இருக்கலாம்.

கும்பம்: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினரை மிகவும் நேசிப்பதால் அவர்களுடன் வீட்டில் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடன் கடைகள் அல்லது சுற்றுலா சென்று, வேண்டியதை வாங்கிக்கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தவும்.

மீனம்: இன்று நீங்கள் அனுதாப மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் சிலரின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். இன்று நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதை நிரூபிப்பீர்கள்.

TAGGED:

RASIPALAN
ராசிபலன்
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
TODAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.