இன்று பட்டாம்பூச்சி போன்று செயல்படுவீர்கள்! உங்க ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 18ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 18, 2025 at 7:24 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். முடிக்காமல் இருக்கிற பணிகளை நீங்கள் நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் போட்டி நிறைந்ததாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேல் அதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவிசெய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள். வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மிதுனம்: நீங்கள் உங்கள் மூளை சொல்வதை விட, மனம் சொல்வதை தான் அதிகம் கேட்பீர்கள். பல்வேறு உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். இதனால் நல்லது கெட்டது இடையிலான வித்தியாசத்தை புரிந்துகொள்ள முடியாமல் இருக்கும். எனினும், மாலை நேரத்தில் நிலைமை மேம்படும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது.
கடகம்: இன்றைய தினத்தை, பிரகாசமான வருங்காலத்திற்கான ஒரு நிச்சயமான திட்டத்துடன் தொடங்குவீர்கள். உத்திகளை திறமையாக அமல்படுத்துவீர்கள். முறையாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் மூலம் நேரத்தை சேமிப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றிபெறும்.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை திறமையாக செயல்படுத்துவீர்கள். அனைத்து செயல்களையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், பிரச்சினைகளை வெற்றிகரமாக தீர்த்து விடுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை கையாளும்போது பேச்சுத்திறனால் அனைத்து சச்சரவுகளும் சுமுகமாக முடியும். நடுநிலையுடன் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று உணவின்மீது உங்களுக்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கும். பலவிதமான உணவுகளை சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். தொழில்துறையைப் பொருத்தவரை, எந்த திசையில் போவது என்று சிறிது குழப்பம் ஏற்படலாம். எனினும், பலவிதமான வழிகளை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது.
விருச்சிகம்: நீங்கள் இன்று ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல் செயல்படுவீர்கள். வம்பு பேச்சுகளை தவிர்த்து, அன்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்துவீர்கள்.
தனுசு: உறுதியுடனும் அர்ப்பணிப்புடனும் வேலை செய்வீர்கள். இதனால் உங்கள் வேலைப்பளு அதிகரிக்கக்கூடும். இருப்பினும் வேலை செய்வதில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்கு வருகிற வாய்ப்பு எதையும் தவறவிடாமல் கவனமாக செயல்படுவீர்கள். சட்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் தரகர் அல்லது ஒப்பந்தகாரர் என்றால், நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு. இது பெரிய அளவிலான நஷ்டமாகவும் இருக்கலாம்.
கும்பம்: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினரை மிகவும் நேசிப்பதால் அவர்களுடன் வீட்டில் நேரம் செலவிடுவீர்கள். அவர்களுடன் கடைகள் அல்லது சுற்றுலா சென்று, வேண்டியதை வாங்கிக்கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தவும்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் அனுதாப மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் சிலரின் ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். இன்று நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதை நிரூபிப்பீர்கள்.