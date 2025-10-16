இன்று பாராட்டை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! உங்களது இன்றைய நாள் எப்படி?
அக்டோபர் 16ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 16, 2025 at 7:25 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் மிகவும் கருணையுடனும், அக்கறையுடனும் நடந்து கொள்வீர்கள். தாராள மனதுடன் உங்களிடம் இருப்பதை வாரி வழங்குவீர்கள். வருங்காலத்தில், இவை அனைத்தும் ஈடுகட்டப்படும். பணியிலும் சக ஊழியர்களை உங்கள் குடும்பத்தாரை போல நடத்துவீர்கள்.
ரிஷபம்: நிதி பிரச்சினை உங்களை தொடர்ந்து வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். சிறு செலவுகளைக்கூட கட்டுப்படுத்த முடியாது. நீங்கள் சுதந்திரமாக இயங்கினால் பணியிடத்தில் திறமையாக செயல்படலாம்.
மிதுனம்: வேலையில் அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட மேலும் கடினமாக உழைக்க நேரிடலாம். வேலையில் உங்களது ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பை சக பணியாளர்கள் பாராட்டுவார்கள். மாலையில் நிதி ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
கடகம்: சிறுசிறு உடல்நல பிரச்சினைகள் வரலாம். எனவே குளிர்ந்த பொருட்களை சாப்பிட வேண்டாம். பிறரின் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க உதவுவீர்கள். புதிதாக ஏதேனும் ஒன்றை தொடங்க முயற்சியுங்கள்.
சிம்மம்: வருமானத்திற்கு ஏற்ப செலவு செய்தால் நல்லது. பங்குகளில் முதலீடு செய்ய இது சிறந்த நேரம். உங்கள் கடன்கள் தீர்த்து வைக்கப்படும். நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்த ஒரு வேலை இன்று நிறைவு பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி: சுயநலம் இல்லாமல் அடுத்தவர் நலனுக்காக வேலை செய்வீர்கள். நண்பர் அல்லது கூட்டாளியுடன் மேற்கொண்ட வேலையால் இன்று மாலையில் லாபம் கிடைக்கும். இதனால் விருந்து உண்பீர்கள்.
துலாம்: வீட்டை அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் உங்களது கலைத் திறமைகளைப் பயன்படுத்துவீர்கள். அதை பார்த்து அனைவரும் பாராட்டுவார்கள்.
விருச்சிகம்: விளையாட்டு வீரர்கள், தங்களது முழு திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். பொறியாளர்கள் புதிய வியாபாரம் தொடங்க முயற்சிகளை எடுப்பார்கள். சமூகத்தில் அங்கீகாரம் மற்றும் கௌரவம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.
தனுசு: இன்றைய நாள் சவால்களுடன் தொடங்கும். தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நீங்கள், உங்கள் பிரச்சினைகளை சொந்த முயற்சியில் தீர்க்க வேண்டி இருக்கும். உங்கள் திறமையும் ஆற்றலும் இன்று பல வகைகளில் சோதிக்கப்படும். இருப்பினும், எல்லாமே நன்மையில் முடிவடையும்.
மகரம்: நீங்கள் யாரையும் எளிதாக நம்ப மாட்டீர்கள். ஆனால் இன்று விதிவிலக்காக, உங்கள் வேலையில் நன்கு செயல்பட்டு, இறுதியில் அனைவராலும் புகழப்படுவீர்கள். நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்தால், இன்று எதிர்காலத்திற்கான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று, நீங்கள் அலுவலகத்தை அல்லது வீட்டை சுத்தம் செய்ய விரும்புவீர்கள். உங்கள் சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருந்தாலே உற்சாகம் இரு மடங்காகும். அதற்காக பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். இன்று, உங்கள் காதல் துணையுடன் இரவு விருந்திற்குச் சென்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மீனம்: உங்களது தாராள மனப்பான்மை காரணமாக அனைவரிடமும் அன்பாய் இருப்பீர்கள். ‘உயிர் காப்பான் தோழன்’ என்ற பழமொழி உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். தொலைதூரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் உங்கள் ஆலோசனையை நாடுவார்கள்.