ETV Bharat / spiritual

இன்று பாராட்டை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! உங்களது இன்றைய நாள் எப்படி?

அக்டோபர் 16ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 7:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று நீங்கள் மிகவும் கருணையுடனும், அக்கறையுடனும் நடந்து கொள்வீர்கள். தாராள மனதுடன் உங்களிடம் இருப்பதை வாரி வழங்குவீர்கள். வருங்காலத்தில், இவை அனைத்தும் ஈடுகட்டப்படும். பணியிலும் சக ஊழியர்களை உங்கள் குடும்பத்தாரை போல நடத்துவீர்கள்.

ரிஷபம்: நிதி பிரச்சினை உங்களை தொடர்ந்து வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். சிறு செலவுகளைக்கூட கட்டுப்படுத்த முடியாது. நீங்கள் சுதந்திரமாக இயங்கினால் பணியிடத்தில் திறமையாக செயல்படலாம்.

மிதுனம்: வேலையில் அதிகாரத்தை நிலைநாட்ட மேலும் கடினமாக உழைக்க நேரிடலாம். வேலையில் உங்களது ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பை சக பணியாளர்கள் பாராட்டுவார்கள். மாலையில் நிதி ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

கடகம்: சிறுசிறு உடல்நல பிரச்சினைகள் வரலாம். எனவே குளிர்ந்த பொருட்களை சாப்பிட வேண்டாம். பிறரின் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க உதவுவீர்கள். புதிதாக ஏதேனும் ஒன்றை தொடங்க முயற்சியுங்கள்.

சிம்மம்: வருமானத்திற்கு ஏற்ப செலவு செய்தால் நல்லது. பங்குகளில் முதலீடு செய்ய இது சிறந்த நேரம். உங்கள் கடன்கள் தீர்த்து வைக்கப்படும். நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்த ஒரு வேலை இன்று நிறைவு பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கன்னி: சுயநலம் இல்லாமல் அடுத்தவர் நலனுக்காக வேலை செய்வீர்கள். நண்பர் அல்லது கூட்டாளியுடன் மேற்கொண்ட வேலையால் இன்று மாலையில் லாபம் கிடைக்கும். இதனால் விருந்து உண்பீர்கள்.

துலாம்: வீட்டை அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் உங்களது கலைத் திறமைகளைப் பயன்படுத்துவீர்கள். அதை பார்த்து அனைவரும் பாராட்டுவார்கள்.

விருச்சிகம்: விளையாட்டு வீரர்கள், தங்களது முழு திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். பொறியாளர்கள் புதிய வியாபாரம் தொடங்க முயற்சிகளை எடுப்பார்கள். சமூகத்தில் அங்கீகாரம் மற்றும் கௌரவம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது.

தனுசு: இன்றைய நாள் சவால்களுடன் தொடங்கும். தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நீங்கள், உங்கள் பிரச்சினைகளை சொந்த முயற்சியில் தீர்க்க வேண்டி இருக்கும். உங்கள் திறமையும் ஆற்றலும் இன்று பல வகைகளில் சோதிக்கப்படும். இருப்பினும், எல்லாமே நன்மையில் முடிவடையும்.

மகரம்: நீங்கள் யாரையும் எளிதாக நம்ப மாட்டீர்கள். ஆனால் இன்று விதிவிலக்காக, உங்கள் வேலையில் நன்கு செயல்பட்டு, இறுதியில் அனைவராலும் புகழப்படுவீர்கள். நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்தால், இன்று எதிர்காலத்திற்கான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, நீங்கள் அலுவலகத்தை அல்லது வீட்டை சுத்தம் செய்ய விரும்புவீர்கள். உங்கள் சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருந்தாலே உற்சாகம் இரு மடங்காகும். அதற்காக பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். இன்று, உங்கள் காதல் துணையுடன் இரவு விருந்திற்குச் சென்று மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மீனம்: உங்களது தாராள மனப்பான்மை காரணமாக அனைவரிடமும் அன்பாய் இருப்பீர்கள். ‘உயிர் காப்பான் தோழன்’ என்ற பழமொழி உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். தொலைதூரத்தில் வசிக்கும் மக்கள் உங்கள் ஆலோசனையை நாடுவார்கள்.

TAGGED:

RASIPALAN
TODAY RASI PALAN
இன்றைய ராசிபலன்
HOROSCOPE
TODAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.