பணியிடத்தில் பாராட்டை பெற போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
மார்ச் 8ஆம் தேதி ஞாயிறுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : March 8, 2026 at 7:06 AM IST
மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருந்து, அவர்கள் மனதை வெல்ல முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். மேலும், புதிய நண்பர்களுடன் விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சில அதிர்ச்சிகள் காத்திருக்கின்றன. எதிர்பாராத திருப்பங்கள் காரணமாக பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். ஆனால், கடவுளின் ஆசி காரணமாக, இந்த நிலைமையை எதிர்கொண்டு முன்னேறிச் செல்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களிடம், உங்களது எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். அவர்களும் தங்கள் உணர்வுகளை உங்களிடம் வெளிப்படுத்துவார்கள். மேலும், இன்றைய தினத்தில் வேடிக்கையும், குதூகலமும் நிறைந்திருக்கும்.
கடகம்: இன்று பணியில் முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். அதோடு உங்களது பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும்.
சிம்மம்: பழைய நண்பர்களுடன் உள்ள தொடர்பை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும், புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் இன்று சிறந்த நாள். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக்கூடும். அதனால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கன்னி: உணர்வு ரீதியான தாக்கங்களின் காரணமாக, உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் மனதில் குழப்பம் அதிகமாக இருக்கும். எனினும், மற்றவர்கள் கருத்தின்படி நடப்பதைவிட, உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நடப்பது நல்லது.
துலாம்: இன்று, சாதனை செய்ய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பணியில் நீங்கள் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பம் மீதான ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தில் சிறந்த விளங்கி, ஆற்றலை நிரூபிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று செலவு ஏற்படக்கூடும். ஆனால், இந்த முறை உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். அவர்களை திருப்திப்படுத்த பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைத்துச் செல்வீர்கள்.
தனுசு: கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், இன்றைய தினத்தை சிறப்பாக திட்டமிடலாம். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக பலரின் பாராட்டை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில், உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை திறமையாக கையாள்வீர்கள்.
மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், அவர்கள் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சோதனைகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்காது. குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும். அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பிரச்சினையை பெரிதாக்க முயற்சி செய்வார்கள்.
மீனம்: உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் பலர் இருந்தாலும், ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே நீங்கள் நெருக்கமாக பழகும் தன்மை கொண்டவர். இன்றைய தினத்தில், சமூக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் பலரை சந்தித்து உரையாடுவீர்கள்.