ETV Bharat / spiritual

பணியிடத்தில் பாராட்டை பெற போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

மார்ச் 8ஆம் தேதி ஞாயிறுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 7:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மகிழ்ச்சியாக இருந்து, அவர்கள் மனதை வெல்ல முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். மேலும், புதிய நண்பர்களுடன் விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சில அதிர்ச்சிகள் காத்திருக்கின்றன. எதிர்பாராத திருப்பங்கள் காரணமாக பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். ஆனால், கடவுளின் ஆசி காரணமாக, இந்த நிலைமையை எதிர்கொண்டு முன்னேறிச் செல்வீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களிடம், உங்களது எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். அவர்களும் தங்கள் உணர்வுகளை உங்களிடம் வெளிப்படுத்துவார்கள். மேலும், இன்றைய தினத்தில் வேடிக்கையும், குதூகலமும் நிறைந்திருக்கும்.

கடகம்: இன்று பணியில் முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். அதோடு உங்களது பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும்.

சிம்மம்: பழைய நண்பர்களுடன் உள்ள தொடர்பை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும், புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் இன்று சிறந்த நாள். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக்கூடும். அதனால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.

கன்னி: உணர்வு ரீதியான தாக்கங்களின் காரணமாக, உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் மனதில் குழப்பம் அதிகமாக இருக்கும். எனினும், மற்றவர்கள் கருத்தின்படி நடப்பதைவிட, உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நடப்பது நல்லது.

துலாம்: இன்று, சாதனை செய்ய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பணியில் நீங்கள் கொண்டுள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பம் மீதான ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் வர்த்தகத்தில் சிறந்த விளங்கி, ஆற்றலை நிரூபிப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று செலவு ஏற்படக்கூடும். ஆனால், இந்த முறை உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். அவர்களை திருப்திப்படுத்த பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைத்துச் செல்வீர்கள்.

தனுசு: கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், இன்றைய தினத்தை சிறப்பாக திட்டமிடலாம். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக பலரின் பாராட்டை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில், உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை திறமையாக கையாள்வீர்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், அவர்கள் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சோதனைகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள்.

கும்பம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்காது. குடும்பத்தில் சில சச்சரவுகள் காணப்படும். அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பிரச்சினையை பெரிதாக்க முயற்சி செய்வார்கள்.

மீனம்: உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் பலர் இருந்தாலும், ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே நீங்கள் நெருக்கமாக பழகும் தன்மை கொண்டவர். இன்றைய தினத்தில், சமூக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் பலரை சந்தித்து உரையாடுவீர்கள்.

TAGGED:

MARCH 8TH 2026 HOROSCOPE
MARCH 8TH 2026 RASIPALAN
மார்ச் 8ஆம் தேதி ராசிபலன்
MARCH 8TH 2026 ZODIAC SIGNS
MARCH 8TH 2026 RASIPALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.