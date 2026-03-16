விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று காத்திருக்கும் ஆச்சரியங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 16ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 16, 2026 at 10:08 AM IST
மேஷம்: எதிர்காலத்தை பற்றிய முடிவெடுக்கும்போது, பொது அறிவுடன் சிந்தித்து அதை செயலாற்றுவது நன்மையை தரும். திட்டங்களை தீட்டவும், கணக்கீடுகளை உருவாக்கவும், ஜோதிட கணிப்பை அறிவுறுத்தலாக மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ரிஷபம்: வாதங்களாலும், விவாதங்களுமே இன்றைய தினம் நிறைந்திருக்கும். பிற்பகலில் வணிக விவாதங்களை நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பிருக்கிறது. உங்கள் மனதிற்கு நெருக்கமனவர்களிடமிருந்து சிறப்பான கவனிப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது.
மிதுனம்: பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது என்பது கடுமையான பணியாக இருந்தாலும் கூட, உங்களால் அதை நிறைவேற்ற முடியும். அதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக் கொண்டாலும், நம்பிக்கை இழக்கவேண்டாம், உறுதியும் கடின உழைப்பும் பலனளிக்கும்.
கடகம்: நீங்கள் கடுமையாக நடந்து கொள்ள நேரிடலாம். பிற்பகலில் உங்கள் தொழில் கூட்டாளிகளுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உங்கள் அதிகாரத்தை கட்டுப்பாட்டுடன் பயன்படுத்தினால், முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை இன்று முடிக்க முடியும்.
சிம்மம்: உங்கள் கொள்கைகளில் சமரசம் செய்ய வேண்டாம். அதன் விளைவாக உங்களுக்கு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படும். தொழில்முறை விவகாரங்களில் நிதர்சனமான, வர்த்தகரீதியான அணுகுமுறையை தொடர்வது நன்மை அளிக்கும்.
கன்னி: இன்று ஏற்படும் சில சிக்கல்களால் நீங்கள் எரிச்சலடையக்கூடும். உங்களுடைய ஆளுமையை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு படிப்பை நீங்கள் தொடர்வதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன.
துலாம்: உங்கள் மனதில் பழைய நினைவுகள் அலை மோதும். கடந்த காலத்தின் பல நல்ல நினைவுகளை நினைவில் வைக்க விரும்புவீர்கள். ஒத்த எண்ணம் கொண்டோருடன் அமர்ந்து, கருத்துகள் மற்றும் எண்ணங்களை பரிமாறிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிட்டும்.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு பல எதிர்பாராத ஆச்சரியங்களை காத்திருக்கும். பல மர்மங்களை சுலபமாக அவிழ்க்கும் சந்தர்ப்பங்கள் வாய்க்கும். தொழில் ரீதியான கூட்டங்கள் மற்றும் வர்த்த பேச்சுவார்த்தைகளில் இறுதி முடிவு உங்களுடையதாகவே இருக்கும்.
தனுசு: காதல் வாழ்க்கைக்கு உகந்த நாள் என்பதோடு, உங்கள் உள்ளம் கவர்ந்தவருடன் முழு நாளையும் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. புதிய ஆடை வாங்கும் வாய்ப்பு தென்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லப்போனால், இன்று நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும் இணைந்து ஷாப்பிங் செய்து பொழுதை இனிமையாக கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: நீங்கள் அமைதியாக அமர்ந்து, கடந்த காலத்தில் செய்த தவறுகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். பணியிடத்தில், அணியின் உறுப்பினராக நீங்கள் செயல்பட்டு, வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றுவீர்கள். இருந்தாலும், உங்கள் முயற்சிகள் கவனிக்கப்படாமலோ அல்லது உரிய பாராட்டையோ பெறாமல் போகலாம்.
கும்பம்: உங்களுக்கு சாதகமான நல்ல நாள். நண்பர்களுடன் அரட்டை அடிக்கலாம். மேலும், காதல் துணையுடன் நீங்கள் வெளியில் ஜாலியாக சுற்றலாம். இன்று நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷமாகவும், மனநிறைவோடும் இருப்பீர்கள்.
மீனம்: காதல் உறவுகளில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை நாளாக இருக்கலாம். வீட்டிலும், அலுவலகத்தைப் போன்றே கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்துகொள்வீர்கள். கடின உழைப்புக்கு நிகர் வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்துக் கொள்வீர்கள்.