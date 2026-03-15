துலாம் ராசிக்கு காதல் வயப்படும் வாய்ப்புள்ளது: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 15ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 15, 2026 at 7:16 AM IST
மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியின் காரணமாக உங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்கும். உங்களது உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது.
ரிஷபம்: நீங்கள் பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிவை தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவற்றுக்காக நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இதனால் ஏமாற்றம் மற்றும் வருத்தம் ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலை இருக்கும். மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொண்டு, உற்சாகமாக செயல்படவும்.
கடகம்: வாழ்க்கைத் துணைக்கு இன்று பரிசு அளிப்பீர்கள். வர்த்தக கூட்டாளிகள் உடனான உறவு நல்ல நிலையில் இருக்கும். உங்களது வாழ்க்கைத் துணைக்கான வருங்கால திட்டத்தை ஏற்படுத்த இதுவே சரியான நேரம்.
சிம்மம்: உங்கள் வர்த்தக பணிகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக முடிப்பதில் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடலாம். உங்கள் மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க வேண்டும். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.
கன்னி: உங்களது மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். மற்றவர்கள் மனதைப் படித்து, உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று காதல் வயப்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் கண்களையும், காதுகளையும் கூர்மையாக்கிக் கொண்டு, காதலரை வரவேற்கத் தயாராக இருங்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த நாளாக இருக்கும். நட்சத்திரங்கள் சாதகமான நிலையில் இல்லாததால், சில தடைகளை சந்திக்க நேரிடும்.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு கோப உணர்வு அதிகம் இருக்கும். அதனால் பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: உங்கள் அபரிதமான அறிவுத்திறமை அற்புதமான வெற்றிகளை அளிக்கும். சிறந்த ஆலோசனையால், தனது தொழிலில் வெற்றி பெறுவீர்கள். நீங்கள் அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லது அது தொடர்பான ஆலோசனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீடு என இரண்டிலும், நீங்கள் பொறுப்புகளையும், பணிகளையும் கையாள்வீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்கும்.