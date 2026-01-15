இன்று பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.. யாருடைய ராசிக்கு தெரியுமா?
ஜனவரி 15ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
மேஷம்: இன்று அமானுஷ்யமான விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவதுடன், அது தொடர்பான புத்தகங்களையும் வாங்கி படிப்பீர்கள். அதில் இருப்பது குறித்து விரிவாகப் பேசுவீர்கள். ஆனால், இவற்றை நல்ல விஷயங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவது நல்லது.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்த ஒருவரை இன்று சந்திக்க நேரிடலாம். வருங்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவரை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. அமைதியாக, உங்களது வளமையான எதிர்காலத்தை பாதிக்காத வண்ணம் எதிர்வினை ஆற்றவும்.
மிதுனம்: நெடுநாட்களாக விரும்பிய குடும்பத்தினரின் சந்திப்பு இன்று ஏற்படக்கூடும். இன்றைய தினம் அதற்கு ஏற்ற நாளாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினரை மட்டுமல்லாமல், நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் வர்த்தக பார்ட்னர்களுக்கும் விருந்து அளிப்பீர்கள். இதனால், உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையும் மகிழ்ச்சியடைவார்கள்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில் தயக்கம் ஏதும் இல்லாமல் செயல்படுவீர்கள். உங்களது எதிர்மறையான எண்ணங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் விட்டுவிட்டு, பொறுப்புகள் அனைத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளவும். பாதிப்பு பற்றி அதிகம் கவலைப்படாமல், பணியை தொடர்வது நல்லது.
சிம்மம்: இன்று பணி செய்பவர்கள், மேலதிகாரியின், அதிக அளவிலான எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். இல்லத்தரசிகளுக்கு தினசரி பணிகளை தவிர, வேறுவிதமான வேலைகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
கன்னி: குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் இன்றைய நேரத்தை கழிப்பீர்கள். தேர்வு நெருங்குவதால் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். குறிப்பாக, நேரத்தை திறமையாக நிர்வகித்து, பாடங்களை கற்று முடிப்பார்கள். சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதற்கு இன்று சிறந்த நாள்.
துலாம்: வாய்ப்புகளை தவற விடக்கூடாது என்ற உங்கள் இயல்பால், நல்ல பலன் கிடைக்கும். உயரதிகாரிகள் உங்களது திறமை மற்றும் செயலாற்றலைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். இன்று பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் காதலும், ஈடுபாடும் அதிகம் இருக்கும். இன்றைய நாளை திட்டமிடும்போது, அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். இதில் தவறு ஏதும் இல்லை, உங்களது எல்லை என்ன என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள்.
தனுசு: இன்று நேர்மையாகவும், நடுநிலையுடனும் செயல்படுவீர்கள். ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக, வீட்டின் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு சிறிது குறைவாகவே இருக்கும். ஆனால், மாலையில் இனிமையாக நேரத்தைக் கழிக்க வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: அபரிதமான பேச்சாற்றல் காரணமாக, உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களை அமைதிப்படுத்துவீர்கள். இந்த திறமையை மேலும் வளர்த்துக் கொள்வது நல்லது. பிரச்சனைகளின் ஆணி வேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து, அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று புதை மணலில் சிக்கிக் கொண்டதை போலவும், காப்பாற்ற யாரும் இல்லை என்பது போலவும் உணர்வீர்கள். எனினும், மற்றவரின் ஆதரவின்றி செயல்படும் கும்ப ராசிக்காரர்கள், இதிலிருந்து மீண்டு விடுவார்கள். உங்களுடைய இந்த உறுதியான மனப்பான்மை, உங்களை ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கரை சேர்க்கும்.
மீனம்: பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். அதற்கான காரணத்தை தேடிக்கொண்டிருப்பீர்கள். அந்த வகையில், இன்று பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டால், அதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமில்லை. தினசரி பணியிலிருந்து இருந்து விலகி, புத்துணர்ச்சி பெற இவ்வாறு செய்வது முக்கியம்.