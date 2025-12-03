இந்த ராசிக்காரர்களின் முயற்சிக்கு பாராட்டும், அங்கீகாரமும் காத்திருக்கு - உங்க ராசிக்கு இன்று எப்படி?
டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : December 3, 2025 at 7:24 AM IST
மேஷம்: இன்று அலுவலகத்திலும், வீட்டிலும் பிரச்சனைகளை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும். மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு சில சலுகைகள் அளிக்கக்கூடும். இது ஓரளவுக்கு உங்களை சாந்தப்படுத்தும். வயதில் மூத்தவர்களிடமிருந்து வழிகாட்டுதல்களைப் பெறுவீர்கள்.
ரிஷபம்: நிர்வாகத்திறன் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆற்றலை வெளிப்படுத்த சிறப்பான நாள் இன்று. பணியிடத்திலோ அல்லது தொழிலோ முழு திறமையையும் வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் மீது ஏற்படும் நல்ல அபிப்ராயத்தால் சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மேலும், உங்களால் இயன்ற விஷயங்களை தாண்டிய எதையும் அதிகமாக செய்யாதீர்கள். அது உங்களுக்கே எதிராக திரும்பக்கூடும்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் திறமையை பாராட்டி ஊக்குவிப்பதில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைமை குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். அன்பினால் இணைக்கப்பட்ட உறவுகள், நீண்ட காலத்திற்கு வலுவானதாக இருக்கும்.
கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழித்து, அவர்களை சந்தோஷப் படுத்துவீர்கள். நண்பர்களுடன் கொண்டுள்ள உங்களது நெருக்கமான உறவு, நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்கும்.
சிம்மம்: இன்றைய தினம் சாதக - பாதக பலன்களை கொண்டது. ஒருபுறம் உங்களது வர்த்தகக் கூட்டாளி அல்லது வாழ்க்கைத்துணை தொடர்பாக அதிருப்தியும், மற்றொருபுறம் உங்களது முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலனும் கிடைக்கும். நண்பர்களின் அறிவுரையால், இவை இரண்டையும் சமாளிப்பீர்கள்.
கன்னி: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்தாமல், அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வதுடன், உடற்பயிற்சியையும் செய்ய வேண்டும்.
துலாம்: அரசு வேலையில் உள்ள அனைவருக்கும் இன்று அற்புதமான மற்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் நடவடிக்கைகள் சாதனைகளாகத் தெரியும். உங்களது செயல்திறன் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெகுமதியைப் பெறுவீர்கள். இருந்தாலும், காதுகளையும் கண்களையும் திறந்து வைத்துக் கொண்டு பேசாமல் செயல்படுவது நல்லது.
விருச்சிகம்: இன்று உற்சாகம் நிறைந்து காணப்படும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் முழுவதையும் பயன்படுத்தி வெற்றி அடைவீர்கள். பொதுவாக இன்றைய நாள் வெகுமதிகள் மற்றும் பாராட்டுக்களுடன், சிறப்பாக அமையும்.
தனுசு: இன்று கொஞ்சம் மந்தமாக உணர்வீர்கள். எனினும், மாலையில் கவலை மேகங்கள் விலகி மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கவும். நண்பர்களிடம் இருந்து வரும் நல்ல கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: உங்களது குறிக்கோளை நிறைவேற்ற தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது நோக்கமும் சரியாகவே இருக்கும். மேலும், உங்களது உறுதிப்பாடு காரணமாக முடிவுகளையும் திறமையாக எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்று மாலையில் ஆராய்ச்சி பணி அல்லது அது தொடர்பான ஆலோசனை அல்லது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
மீனம்: அலுவலகம் - வீடு ஆகிய இரண்டிலும் நீங்கள் பொறுப்புகளையும், பணிகளையும் சமமாகக் கையாள்வீர்கள். குறிப்பாக, வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். இதனால், செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்கும்.