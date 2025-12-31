ETV Bharat / spiritual

இந்த ஆண்டின் கடைசி நாள் - இன்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கப் போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்?

டிசம்பர் 31ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 7:23 AM IST

மேஷம்: உங்கள் நடவடிக்கையால் சிலரின் இதயங்கள் புண்பட வாய்ப்புள்ளதால் எச்சரிக்கையாக செயல்படவும். ஆனால், உங்களின் காதல் வாழ்க்கை சிறப்பானதாகவே இருக்கும். பிரியமானவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யத் தயாராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உங்களது உறவுகள் ஆழமானதாகவும், வலுவானதாகவும் இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைய பணிகள் மிக கடினமானதாக இருக்கலாம். அதற்கான பலனும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்காது. பிற்பகலில் பயணம் தொடர்பாக உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். இருப்பினும் மாலைப் பொழுதில் ஓய்வு மற்றும் காதல் கனிந்த பேச்சுகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபார சிக்கல்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். தொழில் ரீதியான பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.

கடகம்: மற்றவர்களின் வேலையையும் செய்து, வேலைப்பளு ஏற்படுத்திக் கொள்வதை தவிர்க்கவும். தொழிலில் உங்கள் எதிரிகள் மற்றும் போட்டியாளர்களின் தந்திரத்தால் தோல்வி ஏற்படும். இந்த உத்தியை கவனமாகக் கையாள வேண்டும்.

சிம்மம்: உணர்ச்சிகளுக்கு அதிகமாக ஆட்பட வேண்டாம். வாழ்க்கையில் உங்களது விருப்பங்களை நிறைவேற்றவும், அதற்காக மனப்பாங்கை மாற்றிக்கொள்ளவும் முயற்சி எடுப்பீர்கள். இன்று வீட்டை அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, ஏற்றம் மிக்க நாள் காத்திருக்கிறது.

கன்னி: இன்று கிடைக்கக்கூடிய பட்டப்பெயர் மிகுந்த மன உளைச்சலையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தலாம். இன்று சேமித்து வைத்ததற்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், திருமண உறவில் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம்.

துலாம்: நாகரீக உணர்வினால் வலிமையான ஆளுமையை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் கவனத்தை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்கக் கூடிய வாய்ப்புள்ளது. இன்று உங்களுக்கு முக்கியமானவர்கள் சிலரை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. அப்போது, காதல் உணர்வுகள் ஏற்படலாம்.

விருச்சிகம்: இன்று நிதானமாக செயல்பட வேண்டும். சில முடிவுகளை எடுக்கும் முன்பு, சிந்திப்பது அவசியம். இல்லையெனில், முயற்சிகளுக்கான பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பணி நிமித்தமாக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ளவும், நெருக்கமானவர்களுடன் மாலை நேரத்தை செலவிடவும் வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு: உங்களது எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் அதிகரிப்பதால், மற்றவர் முன்பு நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படுபவர் போல தோன்றலாம். முற்பகலில் குடும்பம் அல்லது தொழில் சம்பந்தமான சந்திப்புகள் ஏற்படக்கூடும். மாலையில், உங்களை அழகானவராகவும், புத்திசாலியாகவும் காட்டிக்கொள்ள முயல்வீர்கள்.

மகரம்: நிலைமை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். வேலை அதிகமாக இருந்தாலும், உங்களது தனிப்பட்ட தேவைக்காக நேரம் செலவிடுவீர்கள். பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் புகழ்ச்சிக்கும், இனிப்பான வார்த்தைக்கு மயங்கக்கூடாது. இல்லையெனில், பெரும் ஆபத்தைச் சந்திக்க நேரிடும். மாணவர்களுக்கு இன்றைய நாள் நன்றாக அமையும்.

கும்பம்: இன்று கொண்டாட்டங்களும், சந்தோஷங்களும் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். சில ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்ய வாய்ப்புள்ளது. புதிய நண்பர்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அத்துடன், அவர்களின் முக்கிய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வீர்கள். இந்த நாள் உங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நாளாக அமையும்.

மீனம்: இன்று, மற்றவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டால் நன்மை கிடைக்கும். திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், வாழ்க்கை துணையை கண்டறிய வாய்ப்புள்ளது. உறவுகளிடம் அன்பு செலுத்தி, மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். மேலும், உங்களை புரிந்து கொள்ளும் சிறந்த பங்குதாரரை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது.

