துலாம் ராசிக்கு இன்று தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 6, 2026 at 6:44 AM IST
மேஷம்: இன்று வெற்றி ஏற்படும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற, வேலை அதிகம் இருக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். நேர்மறை எண்ணத்துடன் உண்மையாக உழைக்கும் நபர்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தை நல்ல முறையில் செலவழிப்பீர்கள். மற்ற நாட்களைப் போல் அல்லாமல், இன்று அமைதியாக இருந்து புத்துணர்வை பெறவும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் விருந்து அல்லது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியில் கொள்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று, சில காரணங்களால் உங்கள் மனதில் வருத்தமும், பதற்றமும் ஏற்படும். கவலைகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். உங்களது உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம், காதல் துணையின் அன்பை பெறுவீர்கள்.
கடகம்: இன்று புதிய வகை உணவு வகைகளை தயாரிப்பீர்கள். அதனை குடும்ப உறுப்பினர்களும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். விருந்தினரின் வருகையால் சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும்.
சிம்மம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக மற்றவர்களிடம் கருத்தைக் கேட்பீர்கள். அப்போது, பொறுமையாக அடுத்தவர்கள் கூறுவதைக் கேட்க வேண்டும். இன்று உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருக்கும் என்பதால், முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
கன்னி: இன்று ஊக்கம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கற்பனைத் திறன் காரணமாக, நீங்கள் சிறந்த கலைஞராக வெளிப்படுவீர்கள். வார்த்தைகள் சரளமாக தடையில்லாமல் வரும். ஆடல் பாடலில் பங்கு கொண்டால், அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். கலைகள் அல்லது எழுதுவதை பொழுதுபோக்காகக் கொண்டால் உங்களுக்கு நல்லது.
துலாம்: உங்கள் மனதில் ஒளிந்திருக்கும் கலைஞர் இன்று வெளிப்படுவார். கற்பனைத் திறன்களையும் வெளிக்காட்டுவீர்கள். இன்று ஆர்வமாக உள்ள விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஆர்வமாக உள்ள துறையில் மேம்படுவீர்கள். உங்களுக்கு ஆதாயமாக உள்ள சட்ட ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் வாய்ப்புள்ளது. பொதுவாக இன்றைய தினம் ஒரு நல்ல வெற்றிகரமான நாளாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று மிகச் சரியாக வேலை பார்க்கும் திறன் உடையவர் என்று போற்றப்படுவீர்கள். பணியில், குறிப்பிட்ட நெறிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றி, நேரம் தவறாமல் நடந்து கொள்வீர்கள். உங்கள் சுற்றியிருப்பவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக திகழ்வீர்கள்.
தனுசு: இன்று மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய நாள். உங்களுக்கான துணையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அவர்களிடம் நீங்கள் காதல் வயப்படுவீர்கள். எனினும், இது கவர்ச்சியின் காரணமாக வந்த ஈர்ப்பாக இருக்கலாம். தொடக்கக் கால உறவை, கவனத்துடன் கையாளாமல் இருந்தால், உறவில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். எனவே, எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவேண்டும்.
மகரம்: தேனீயைப் போல் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பீர்கள். வேலை மிக அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால், உங்களைப் பற்றி நினைக்க உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது. நீங்கள் கற்பனைத் திறனுடன் இருக்க ஆசைப்படுவீர்கள். ஆனால் வேலை அதிகமிருப்பதால், அதற்கான சுதந்திரம் இருக்காது.
கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள். உங்களது அனைத்து திட்டங்களும், வெற்றியடையும். பாதையில் தடைகள் ஏதும் இருந்தால் மனம் தளர வேண்டாம். சோதனைகள் அனைத்தையும் கடந்து, வெற்றியாளராக இருப்பீர்கள். சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
மீனம்: கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால், புதிய திட்டங்கள் எதையும் தொடங்குவது நல்லதல்ல. வர்த்தகத்தில் இருப்பவர்கள், ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.