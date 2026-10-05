திருமணம் கைகூடும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்
அக்டோபர் 5ஆம் தேதியான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 5, 2026 at 6:55 AM IST
மேஷம்: உங்களது உடல் நலன் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரம் இது. தற்போது உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள். எனினும், புதிதாக ஒரு உணவை சுவைத்துப் பார்க்க விருப்பப்படலாம். நீங்கள் பல நாட்களாக பார்க்காத நண்பர்களுடன் வெளியில் செல்லலாம்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக எதிர்பாலினத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று காதல் வயப்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள். காதல் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தால், அச்சம் ஏதுமின்றி அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். விரைவில் உங்களுக்கு திருமண உறவு கைகூடும்.
மிதுனம்: மற்றவர்கள் உங்களிடம் இருந்து அதிகம் எதிர்பார்ப்பார்கள். அனைவரின் எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்வது கடினமாக இருக்கலாம். எனினும், அதற்கான வழி உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, மாற்றம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப, உங்களை மாற்றிக் கொண்டு செயல்பட்டால், வேலை எளிதாகும்.
சிம்மம்: இன்று அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் புகழ்ச்சியை பெறுவீர்கள். ஆனால், அனைத்து விஷயங்களும், உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் என்று கூறி விட முடியாது. தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக, உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். அது தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்த எண்ணங்கள் உங்கள் மனதில் ஏற்படும். வர்த்தகத்தில் இருப்பவர்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். மாலையில் சிறிது, ஓய்வெடுக்க நேரம் கிடைக்கும். கோவிலுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்று பலவிதமான மனநிலைகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். மாலை வரை, மனக் குழப்பங்கள் இருக்கும். மாலையில் ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது.
விருச்சிகம்: உங்களது செயல் திறன், உங்கள் மீது மதிப்பை ஏற்படுத்தும். இன்று உங்கள் உணர்வுகளை அதிகம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். தொழில்துறையை பொருத்தவரை, புதிய திட்டங்களை உற்சாகத்துடன் தொடங்குவீர்கள். எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு அனைத்து தரப்பிலும் வெற்றி கிடைக்கும். எந்த சவால்களை எடுத்துக் கொண்டாலும் அதில் வெற்றி கொள்வீர்கள். உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும், சக பணியாளர்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கி வழிகாட்டுவீர்கள். இன்று முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: உணர்வுரீதியாக செயல்படுவது, பாதகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். அது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டையும் பாதிக்கும். இதை பயன்படுத்தி, உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள், உங்களை வீழ்த்த முயற்சி செய்யலாம். அதனால் உங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி, வெற்றிக்கான பாதையில் முன்னேறிச் செல்லவும்.
கும்பம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களது செயல் திறன் மற்றும் தீவிரமான நடவடிக்கைகள் உங்கள் போட்டியாளரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும். நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வீர்கள். அதனால் அனைத்து தடைகளும் நீங்கும்.
மீனம்: இன்று உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படுவீர்கள். கேள்விகளுக்கான பதில்களை பெற, உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்வீர்கள். உங்களுக்கு இருக்கும் தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகள் முடிக்கப்படும்.