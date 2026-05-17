இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது

மே 17ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 17, 2026 at 7:15 AM IST

மேஷம்: வேலையில் அதிக கவனமும், நேரமும் செலவிடுவதால், குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கலாம். இதை சரி செய்ய அதிக முயற்சிகள் எடுக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படும். இன்று உணவு, திரைப்படங்களுக்கு செல்லுதல், பொருட்கள் வாங்குதல் போன்ற செலவுகள் செய்யத் தயாராக இருங்கள்.

ரிஷபம்: இந்த நாள் உங்களுக்கு அழகான நாளாக அமையக்கூடும். உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இதன்மூலம், மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முடிவு எடுக்க சிரமப்படுவதுடன், மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். அதனால் மன நிலையிலும் மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தினரிடமும் நண்பர்களிடமும் உங்கள் பிரச்சனைகளை கூறுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடலாம்.

கடகம்: கடவுளின் ஆசியுடன், நீங்கள் நினைக்கும் காரியம் வெற்றி பெறும். மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். இன்று உங்கள் கற்பனைத் திறனை சிறப்பாக வெளிக்காட்டுவீர்கள். சுருக்கமாக சொல்லப்போனால், மகிழ்ச்சியை பலவகையிலும் கொடுக்கும் ஒரு நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: உங்களுடைய பெரும்பாலான நேரம் வேலை செய்வதிலேயே செலவிட வாய்ப்புள்ளது. இன்று அனைத்து பணிகளிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். சக ஊழியர்களுடன் நல்ல உறவு வைத்திருப்பீர்கள். இன்று வணிகத்திற்கு உகந்த நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: உங்கள் வர்த்தக திறமைகளை சோதிக்கும் வகையிலான அனைத்து சவால்களையும் நம்பிக்கையுடன் சந்திக்கலாம். குறிப்பாக, முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க, புதுமையான வழிகள் தோன்றும்.

துலாம்: எந்த ஒரு புதிய வேலை தொடங்குவதற்கும் ஏற்ற நாளாக அமைய பெறலாம். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் எந்த வேலை செய்தாலும் அதில் காரிய சித்தி அடையும் நாளாக அமையும். இந்த நாள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக இருக்கலாம்.

விருச்சிகம்: உங்களின் கவனமும், முயற்சியும் புது வியாபாரத்தில் சிறப்பாக இருக்கும். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை புறக்கணிக்க நேரிடலாம். இன்று உங்களின் முயற்சியும் வேலைகளும் திட்டமிட்டபடி நடக்காமல் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம்.

தனுசு: இன்று, கவலைகள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள், கவலைகளிலிருந்து வெளிவரும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க முயலவும். உங்களின் நிலைமை சாதாரண நிலைக்குத் திரும்ப கால தாமதம் ஏற்படலாம். ஆனால், இன்றைய நாளின் இறுதியில் நன்மையாகவே அமையும் வாய்ப்புள்ளது.

மகரம்: உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டிற்கு செல்ல தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்றால், முதலில் உங்களை தயார்ப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று நல்ல நாளாக அமையும்.

கும்பம்: நீங்கள் செய்த முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் நல்ல பயன் கிடைக்கும். நீங்கள் தற்போது அடைந்த சாதனையை எண்ணி திருப்தி கொள்வதை தவிர்க்கவும். இன்னும் கடினமாக உழைத்தால், நற்பலன் அவசியம் கிடைக்கும்.

மீனம்: இன்று, பெரிய அளவில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். இடர்ப்பாடுகள் நிறைந்த பணிகள் செய்வதை தவிர்ப்பதும் நல்லது.

