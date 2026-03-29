தனுசு ராசிக்கு சாவல்கள் நிறைந்த நாள்... அப்போ உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?
மார்ச் 29ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 29, 2026 at 7:26 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் மிகவும் கருணை மிக்கவராகவும், அக்கறை உள்ளவராக இருப்பீர்கள். தாராளமான மனதுடன் உங்களிடம் இருப்பதை வாரி வழங்குவீர்கள். பணியில், வேலையுடன் கூடவே, சக பணியாளர்களுடன் வேடிக்கையாகப் பேசி மகிழ்வீர்கள்.
ரிஷபம்: நிதிப் பிரச்சனை தொடர்ந்து வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். சிறிய அளவிலான செலவுகள் கூட கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும். ஆனால், வேறு வழியில் வருமானம் ஈட்டக்கூடும். நீங்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட்டால், பணியிடத்தில் திறமையாக செயல்படுவீர்கள்.
மிதுனம்: பணியிடத்தில் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த, நீங்கள் மேலும் கடினமாக உழைக்க நேரிடலாம். வேலையைப் பொருத்தவரை, பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் சக பணியாளர்கள் உங்கள் ஈடுபாடு மற்றும் அர்ப்பணிப்பைப் பாராட்டுவார்கள். மாலையில் நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: மிகவும் குளிர் பொருட்களை சாப்பிட வேண்டாம். வியாதிகள் உங்களைத் தாக்கும் வாய்ப்புள்ளது. பிரச்சினைகளை சமாளிக்க மற்றவர்களுக்கு உதவுவீர்கள். மேலும், புதிதாக ஒன்றை தொடங்க முயலவும்.
சிம்மம்: வருமானத்திற்கு ஏற்ப செலவுகளை சமப்படுத்துவது நல்லது. பங்குகளில் முதலீடு செய்ய இது சிறந்த நேரம். உங்கள் கடன்கள் தீர்த்து வைக்கப்படும். நிறைவேற்றப்படாமல் இருந்த ஒரு பணி அல்லது ஒரு திட்டம் இப்போது நிறைவடையும் வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: மற்றவர்கள் நினைப்பதை விட, சுயநலம் இல்லாமல் அடுத்தவர் நலனுக்காக அதிகம் பணியாற்றுவீர்கள். மாலையில், நண்பர் அல்லது கூட்டாளியுடன் மேற்கொண்ட பணியின் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். வர்த்தக வெற்றி காரணமாக நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் அல்லது சக பணியாளர்களுக்கு விருந்து அளிப்பீர்கள்.
துலாம்: வீட்டை அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் உங்கள் படைப்பு மற்றும் கலை திறமைகளை பயன்படுத்துவீர்கள். அதை அனைவரும் பாராட்டும்போது, நீங்கள் பெருமித உணர்வை அனுபவிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: விளையாட்டு வீரர்கள், தங்களது முழு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவார்கள். பொறியாளர்கள் தங்கள் புதிய வியாபார முயற்சிகளை தொடக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். சமூக அங்கீகாரம் மற்றும் கௌரவம் ஆகியவை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: இன்றைய நாள் சவால்களுடன் தொடங்கும். உங்களது தனிப்பட்ட பிரச்சினைகளை, சொந்த முயற்சியின் மூலமே தீர்க்க வேண்டும். உங்கள் திறமையும், ஆற்றலும் இன்று பல வகைகளில் சோதிக்கப்படும். இருப்பினும், அனைத்தும் நன்மையில் முடிவடையும்.
மகரம்: நீங்கள் யாரையும் எளிதாக நம்பமாட்டீர்கள். அதனாலேயே இதுவரை கூட்டாளித்துவ வர்த்தகத்தை தொடக்கியதில்லை. ஆனால், இன்று வித்தியாசமான நாள். நீங்கள் உங்கள் வேலையில் விதிவிலக்காக செயல்பட்டு, அனைவரின் புகழையும் பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்தால், இன்று எதிர்காலத்திற்கான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்திருந்தால், உற்சாகம் இரு மடங்காகும். அதனால், அலுவலகம் மற்றும் வீட்டில் சுத்தம் செய்ய விரும்புவீர்கள். இதனால் உங்களுக்கு பாராட்டும் கிடைக்கும். இன்று காதல் துணையுடன் இரவு விருந்துக்கு சென்று, மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மீனம்: தாராள மனப்பான்மை காரணமாக, நீங்கள் எல்லோரிடத்திலும் சிநேகிப்பாய் இருப்பீர்கள். உயிர் காப்பான் தோழன் என்ற பழமொழி உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். மக்கள் உங்கள் ஆலோசனையை நாடுவார்கள். உங்கள் திறமையை பயன்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு உதவ முயல்வீர்கள்.