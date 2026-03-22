இன்று அதிர்ஷ்ட லட்சுமி கதவை தட்டும் நாள் - யாருடைய ராசிக்கு தெரியுமா?

மார்ச் 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : March 22, 2026 at 7:00 AM IST

மேஷம்: இன்று சில விஷயங்களை அனுசரித்து நடக்க வேண்டும். முக்கியமாக, உறவினர்களிடம் அனுசரித்து போக வேண்டும். பொதுவாகவே நீங்கள் உறுதியானவராக இருக்கலாம். ஆனால், இன்று அவ்வாறு நடந்து கொள்வது நல்லதல்ல. மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுடன் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: சந்தைகள், மால்கள், பலவகை ஸ்டோர்களுக்கு சென்று பொருட்களை வாங்க அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். அப்போது பேரம் பேசி வாங்கி மகிழவும் செய்வீர்கள்.

மிதுனம்: உங்களின் ஒவ்வொரு செயல் மற்றும் பணியில் முழு நிறைவை எதிர்பார்ப்பீர்கள். இன்று முழுவதும் எதிர்மறை எண்ணங்களோடு செயல்பட வேண்டும். வாழ்க்கையின் சரியான முடிவுகளை எடுக்க சரியான பாதையில் உங்கள் சக்தியை செலவிடவும்.

கடகம்: அதிர்ஷ்ட லட்சுமி உங்கள் கதவை தட்டும் நாள். அசையா சொத்துக்களில் செய்த முதலீட்டால் நல்ல லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணியிடத்தைப் பொறுத்தவரை, மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணிபுரிபவர்கள் முழு ஆதரவுடன் இருப்பார்கள். இன்று தொடங்கும் எல்லா காரியங்களிலும் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்.

சிம்மம்: உங்கள் வாழ்க்கையில், நீண்ட நாட்களாக சந்திக்கக் காத்திருந்த நபரை இன்று சந்திக்கும் வாய்ப்பு கைகூடும். உங்கள் காதல் துணைக்கு அழகான பரிசு ஒன்றையும் கொடுப்பீர்கள். உங்களது கலை ஆர்வத்தால், பாராட்டை பெறுவீர்கள்.

கன்னி: நிதி ரீதியாக சில சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளலாம். எனவே, பெரிய முடிவுகளை எடுக்கும்போது, உணர்ச்சி வசப்படாமல் அறிவுப்பூர்வமாக யோசித்து செயல்படவும். உங்களிடம் உள்ள விலைமதிப்பில்லா சொத்துக்கள் அல்லது பொருட்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்.

துலாம்: இன்று காதல் துணையுடன் நெருக்கமாக பழகுவதற்கான சரியான நாள். வேலை காரணமாக, அவர்களுடன் நேரத்தை கழிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது. எனவே இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: இன்று கவனத்துடனும், எச்சரிக்கையாகவும் செயல்பட வேண்டும். வேறு ஒருவரை குறிவைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கையினால், எதிர்பாராதவிதமாக நீங்கள் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு நம்பிக்கையும், உற்சாகமும் மிகுந்ததாக இருக்கும். மிகச் சிக்கலான பணிகளாக இருந்தாலும், வெற்றிகரமாக முடியும். உங்களது அணுகுமுறை, நீண்ட நாள் பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபட உதவும்.

மகரம்: கடந்த சில மாதங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருந்தன. நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடனான சந்தோஷத்தை இழந்திருப்பீர்கள். உங்கள் அர்ப்பணிப்பும், உழைப்பும் நீங்கள் அடைய விரும்பிய உயரத்துக்கு உங்களை இட்டுச்செல்லும். மிக ஓய்வாக அமர்ந்து, பலன்களை அறுவடை செய்து அனுபவிக்க வேண்டிய நேரம் இது.

கும்பம்: இன்றைய தினம் சிக்கலான பிரச்னைகளுக்கும் எளிதாக தீர்வு காணும் வகையில் இருக்கும். சிலர் தங்கள் சுமைகளையும், பொறுப்புகளையும் உங்கள் மீது இறக்கி வைக்கலாம். உங்கள் பலவீனங்களை வலுவாக்க இது பொன்னான தருணம். எனவே, எரிச்சல் அடையாமல் கவனமாக இருக்கவும்.

மீனம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை. எனவே, நிதி தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் மிகவும் விழிப்புடனும், கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

