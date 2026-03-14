கன்னி ராசிக்கு அமோகமான காலகட்டம்... உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்
மார்ச் 14ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 14, 2026 at 7:15 AM IST
மேஷம்: இன்று மிகுந்த உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். அதை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்று திட்டமிடுவதைக் காட்டிலும், செயல்படுவதற்கான நேரம். ஏனென்றால், உங்களால் மலைகளை சுமக்கவும் சமுத்திரத்தைக் கடக்கவும் இயலும்.
ரிஷபம்: இந்த நாள் முழுவதும் சக்தி, களிப்பு, உற்சாகம் ஆகிய உணர்ச்சிகள் உங்களை ஆட்கொண்டிருக்கும். இதனால், உங்களை சுற்றியுள்ள நபர்களும் இன்புறுவார்கள். நாட்கள் செல்லச் செல்ல நற்பலனும் அதிகரிக்கும். களைப்பாக உணர்ந்தால், வேலையிலிருந்து இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டு ஓய்வெடுக்கவும்.
மிதுனம்: உங்களது வாழ்க்கையில் சில உயர்வு, தாழ்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது. பணம் தொடர்பான விஷயத்தில் நீங்கள் இடர் ஏற்று செயல்படக்கூடும். அதேபோல, தேவையில்லாமல் சிந்திக்காமல், அகமகிழ்ச்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும்.
கடகம்: உங்கள் செயல்பாடுகளை உள்ளத்தூண்டுதல் ஆக்கிரமிக்கும். எதிர்மறை விஷயங்களை புறந்தள்ளி நேர்மறை விஷயங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தவும். சிந்தனையைக் காட்டிலும் செயல்பாடே நல்விளைவை கொடுக்கும்.
சிம்மம்: பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கும். உங்களது கடின முயற்சிகளுக்கு உரிய வெகுமதிகள் கிடைக்கும். சில நல்ல விஷயத்தை மதிய வேளையில் தொடங்கவும். தாராள குணமும், இயலுந்தன்மையும் உங்களை இன்று அமைதியாக வைத்திருக்கும்.
கன்னி: அலுவலகத்தில் தலைமையேற்கும் வாய்ப்பும், ஒரு திட்டத்தை முன்மொழியும் வாய்ப்பும் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தெரிகிறது. இன்றைய நாள் வின்டோ ஷாப்பிங் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு பரிசு வாங்குவது எனக் கழியும். நெருங்கிய நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நீண்டகால இலக்குகளை திட்டமிடுவீர்கள்.
துலாம்: இன்றைய நாள் குடும்பத்திற்கானதாக இருக்கும். பெரிய குடும்பம் என்றால் நன்மையும் பெரியதாக இருக்கும். நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் கூட, உங்களுக்கு மனநிறைவை ஏற்படுத்துவார்கள்.
விருச்சிகம்: உங்கள் திறமையை இன்று வெளிப்படுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் வேலை மீது உங்களுக்கு சிறப்பான விருப்பம் ஏற்படும். நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளைக் காண்பீர்கள். எதிர்காலம் குறித்து தெளிவாக தீர்மானிக்க, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் குறித்தும் நன்கு ஆராய வேண்டியது அவசியம்.
தனுசு: உங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை தொழில் போட்டியாளர்களுக்கு காட்டுவீர்கள். கடும் போட்டியில் வென்றதை கொண்டாடுவதற்கான நாள் இது. சமூக சந்திப்புகளில் மகிழ்வதிலேயே மாலை நேரம் கழியும்.
மகரம்: புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் தள்ளிப்போடுங்கள். அவ்வாறு செய்வது நன்மை தருவதாக இருக்கும். நீங்கள் திட்டப்படி நடப்பதை உறுதியாக இருந்தீர்கள் என்றால், விளைவு நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நன்மை அளிப்பதாக இல்லாமல் போகக்கூடும்.
கும்பம்: உங்களது ஆசைகள் உங்களை அடக்கியாள்பவராக மாற்றும். இன்று பேசக்கூடாததை பேசுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதீத வற்புறுத்தல் கவலைகளை ஏற்படுத்தும். எனவே, அதீதமான முடிவுகளை எடுக்கக் கட்டாயப்படுத்துவதைத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.
மீனம்: இன்றைய பொழுதை உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களுடன் செலவிடுவீர்கள். நெருக்கமானவர்களுக்காக உங்களது வசதியையும், சௌகரியத்தையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள்.