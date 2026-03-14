ETV Bharat / spiritual

கன்னி ராசிக்கு அமோகமான காலகட்டம்... உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்

மார்ச் 14ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று மிகுந்த உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். அதை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்று திட்டமிடுவதைக் காட்டிலும், செயல்படுவதற்கான நேரம். ஏனென்றால், உங்களால் மலைகளை சுமக்கவும் சமுத்திரத்தைக் கடக்கவும் இயலும்.

ரிஷபம்: இந்த நாள் முழுவதும் சக்தி, களிப்பு, உற்சாகம் ஆகிய உணர்ச்சிகள் உங்களை ஆட்கொண்டிருக்கும். இதனால், உங்களை சுற்றியுள்ள நபர்களும் இன்புறுவார்கள். நாட்கள் செல்லச் செல்ல நற்பலனும் அதிகரிக்கும். களைப்பாக உணர்ந்தால், வேலையிலிருந்து இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டு ஓய்வெடுக்கவும்.

மிதுனம்: உங்களது வாழ்க்கையில் சில உயர்வு, தாழ்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது. பணம் தொடர்பான விஷயத்தில் நீங்கள் இடர் ஏற்று செயல்படக்கூடும். அதேபோல, தேவையில்லாமல் சிந்திக்காமல், அகமகிழ்ச்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும்.

கடகம்: உங்கள் செயல்பாடுகளை உள்ளத்தூண்டுதல் ஆக்கிரமிக்கும். எதிர்மறை விஷயங்களை புறந்தள்ளி நேர்மறை விஷயங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தவும். சிந்தனையைக் காட்டிலும் செயல்பாடே நல்விளைவை கொடுக்கும்.

சிம்மம்: பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கும். உங்களது கடின முயற்சிகளுக்கு உரிய வெகுமதிகள் கிடைக்கும். சில நல்ல விஷயத்தை மதிய வேளையில் தொடங்கவும். தாராள குணமும், இயலுந்தன்மையும் உங்களை இன்று அமைதியாக வைத்திருக்கும்.

கன்னி: அலுவலகத்தில் தலைமையேற்கும் வாய்ப்பும், ஒரு திட்டத்தை முன்மொழியும் வாய்ப்பும் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தெரிகிறது. இன்றைய நாள் வின்டோ ஷாப்பிங் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுக்கு பரிசு வாங்குவது எனக் கழியும். நெருங்கிய நண்பர் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நீண்டகால இலக்குகளை திட்டமிடுவீர்கள்.

துலாம்: இன்றைய நாள் குடும்பத்திற்கானதாக இருக்கும். பெரிய குடும்பம் என்றால் நன்மையும் பெரியதாக இருக்கும். நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் கூட, உங்களுக்கு மனநிறைவை ஏற்படுத்துவார்கள்.

விருச்சிகம்: உங்கள் திறமையை இன்று வெளிப்படுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் வேலை மீது உங்களுக்கு சிறப்பான விருப்பம் ஏற்படும். நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளைக் காண்பீர்கள். எதிர்காலம் குறித்து தெளிவாக தீர்மானிக்க, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் குறித்தும் நன்கு ஆராய வேண்டியது அவசியம்.

தனுசு: உங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை தொழில் போட்டியாளர்களுக்கு காட்டுவீர்கள். கடும் போட்டியில் வென்றதை கொண்டாடுவதற்கான நாள் இது. சமூக சந்திப்புகளில் மகிழ்வதிலேயே மாலை நேரம் கழியும்.

மகரம்: புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் கொஞ்சம் தள்ளிப்போடுங்கள். அவ்வாறு செய்வது நன்மை தருவதாக இருக்கும். நீங்கள் திட்டப்படி நடப்பதை உறுதியாக இருந்தீர்கள் என்றால், விளைவு நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நன்மை அளிப்பதாக இல்லாமல் போகக்கூடும்.

கும்பம்: உங்களது ஆசைகள் உங்களை அடக்கியாள்பவராக மாற்றும். இன்று பேசக்கூடாததை பேசுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அதீத வற்புறுத்தல் கவலைகளை ஏற்படுத்தும். எனவே, அதீதமான முடிவுகளை எடுக்கக் கட்டாயப்படுத்துவதைத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.

மீனம்: இன்றைய பொழுதை உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களுடன் செலவிடுவீர்கள். நெருக்கமானவர்களுக்காக உங்களது வசதியையும், சௌகரியத்தையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள்.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.