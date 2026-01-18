இன்றைய ராசிபலன்; காதல் வாழ்க்கையில் ஏற்றம் இறக்கத்தை சந்திக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள்
ஜனவரி 18ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : January 18, 2026 at 7:14 AM IST
மேஷம்: இன்று வரவுள்ள பிரச்சனைகளை சமாளிக்கத் தயாராக இருப்பீர்கள். உங்களுடைய உற்சாகத்தை நல்ல விதத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இன்று உங்களால் மலைகளைத் தூக்கவும், சமுத்திரத்தைக் கடக்கவும் கூட முடியும். எனவே, திட்டமிடுவதைக் காட்டிலும், செயலில் ஈடுபடுவது நல்லது.
ரிஷபம் இந்த நாள் முழுவதும் சக்தி, களிப்பு, உற்சாகப் பிரவாகம் ஆகிய மனநிலையில் இருப்பீர்கள். இதனால், உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களும் இன்புறுவார்கள். ஒருவேளை இன்று களைப்பாக உணர்ந்தால் வேலையிலிருந்து சிறிது ஓய்வெடுப்பது நல்லது.
மிதுனம்: காதல் வாழ்க்கையில் சில ஏற்ற இறக்கங்கள் வரும் வாய்ப்புள்ளது. பண விவகாரத்தில் துணிந்து செயல்படுவீர்கள். சில விஷயத்தில் யோசிக்காமல், நம்பிக்கையை காத்து அகமகிழ்ச்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும்.
கடகம்: அவசர மனோபாவம் உங்கள் செயல்பாட்டை பாதிக்கும். நாளின் பிற்பகுதியில், எதிர்மறை கண்ணோட்டங்களை தவிர்த்து நேர்மறை விஷயங்களை மட்டும் கவனிக்கவும். மெல்லிசை மூலம் இதயத்தையும், புத்தியையும் லயிக்க செய்யுங்கள்.
சிம்மம்: கடமைகளில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் எச்சரிக்கையுடன் நீதி செய்ய வேண்டும். இன்று பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டதற்கு, உரிய சன்மானங்களைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் நன்மை நாடும் தன்மையும், இயலுந்தன்மையும் உங்களை இன்று அமைதியாக வைத்திருக்கும்.
கன்னி: நீங்கள் செல்வாக்கான பதவியை எதிர்பார்க்கலாம். மாலை நேரத்தில் விண்டோ-ஷாப்பிங் செய்யக்கூடும். மேலும், நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப நபர்களுக்கு பரிசு வாங்குவதற்கும், குடும்பத்தினருடன் நீண்ட கால இலக்குகளை திட்டமிடுவதிலும் உங்களது மாலைப்பொழுது கழியும்.
துலாம்: இன்று ஒரு குடும்ப நாள். எவ்வளவு உண்மை பேசுகிறோமோ அவ்வளவு நல்லது. ஒட்டுமொத்தமாக நெருங்கிய மற்றும் தூரத்து உறவினர்கள் இன்று உங்கள் மனதை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவார்கள்.
விருச்சிகம்: பிரச்சனைகளை சரிசெய்வதில் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தக்கூடும். பணியிடத்தில் நீங்கள் செய்யும் வேலையின் மீது உங்களுக்கு விருப்பம் ஏற்படும். நாளின் பிற்பகுதியில், நிலுவையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு நிலையான தீர்வுகளை எட்டுவீர்கள்.
தனுசு: கடும் போட்டியில் கூட வெற்றி பெரும் திறமை உள்ளதால், நீங்கள் கொண்டாடுவதற்கான நாள் இது. இதனால், உங்கள் எதிரிகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் கவலைப்படக் கூடும். மாலையில், நெருக்கமானவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: புதிய பொருளை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், அவற்றை கொஞ்சம் தள்ளிப்போடுங்கள். நீங்கள் திட்டப்படி நடப்பதில் உறுதியாக இருந்தால், ஏமாற்றங்களை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருங்கள். ஏனென்றால் விளைவு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நன்மை அளிக்க வாய்ப்பில்லை.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் பேசக்கூடாதவற்றை பேச வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் மிகவும் வலியுறுத்துபவராகவும், கட்டாயப்படுத்துபவராகவும் இருந்தால் நாளை வருத்தப்படக்கூடும். அதீதமான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு வற்புறுத்துவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
மீனம்: இன்று நெருக்கமானவர்கள் மற்றும் விருப்பமானவர்களுக்காக பணிந்து நடப்பீர்கள். அதிகமாக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட, நெருக்கமானவர் நன்மைக்காக உங்கள் வசதியைத் தியாகம் செய்வீர்கள். முக்கியமான முடிவுகளை சில நாட்களுக்குத் தள்ளிப் போடுவது சிறந்தது.