இன்று குதூகலமாக இருக்கப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்!

ஜனவரி 17 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Published : January 17, 2026 at 7:59 AM IST

மேஷம்: இன்று உங்களை நீங்களே பாராட்டிக் கொண்டு, சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களும் உங்களை கவனித்துப் பார்த்தால், நீங்கள் எடுத்து கொண்ட முயற்சி வெற்றியடைந்து அனைவரையும் கவர்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். இல்லையென்றால் மேலும் உங்களை மாற்றி கொள்ள வேண்டும்.

ரிஷபம்: ஒரு கண்காணிப்பாளராக பார்ட்னர்களுக்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். தலைமை பதவியில் இருக்கும் நீங்கள், அணுகுமுறையை மாற்றிக் கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரையும் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து, அவர்கள் கூறும் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப முடிவெடுத்து செயல்படுவீர்கள். இதன் மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான சூழலை சமாளிக்கும் நிலையும் ஏற்படும்.

மிதுனம்: சமூக துறையில் இருப்பவர்கள், மேலதிகாரியிடமிருந்து ஊக்கமும் உதவியும் பெறுவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் எந்தவிதமான பிரச்சினையும் எதிர்கொண்டு தீர்த்து விடுவார்கள்.

கடகம்: மற்றவர்களுடன் பழகும் போது வெளிப்படையான போக்கைக் கடைப்பிடிப்பீர்கள். மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்து கொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வது மிகவும் பிடிக்கும். உங்கள் குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் சுற்றுலா அல்லது பயணம் மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் போடுவீர்கள். கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள், பாராட்டைப் பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் எரிந்து கொண்டே இருக்கும். முடிவெடுப்பது மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால், உங்களது நிர்வாகத் திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: போட்டியாளர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவார்கள். உங்கள் வெற்றியை தடுக்கவும், புகழைக் குறைக்கவும் அவர்கள் விரும்புவதால், எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். மோதல் போக்கை கொள்வதற்கு பதிலாக, அவர்களது சதியை அறிந்து கொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். வாழ்க்கையில் தோன்றும் புதிய காதல் உறவால், உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்.

விருச்சிகம்: நண்பர்கள் தொடர்பான புத்தகம், உங்கள் மீது பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் உங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்வதற்காக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக, உங்களது ஆளுமைப் பண்பை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள்.

தனுசு: இன்று அன்பிற்குரியவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து இரவு விருந்து கொடுப்பது, உறவினை பலப்படுத்தும். அவர்களுடன் ஆர்வமாக உரையாடுவீர்கள். மேலும், வாழ்க்கைத் துணையுடனும் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

மகரம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, சுமுகமாகவே இருக்கும் என்றாலும், உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். சில கனவுகள் நனவாகலாம். அதற்காக எதிர்பார்ப்புகளை அதிகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். பணியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தினால், குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.

கும்பம்: குறிக்கோள்களை நோக்கி, உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற, அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். ஏனென்றால், கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாகக் கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.

மீனம்: இன்று ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். எனவே, நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துக் கொண்டு, நேர்மறையான சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும்.

