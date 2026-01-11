ETV Bharat / spiritual

இன்று குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கப்போகுது.. யாருடைய ராசிக்கு தெரியுமா?

ஜனவரி 11 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 11, 2026 at 7:10 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: மனதிற்குப் பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். அவர்களின் மனதை கவர புதுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மீது அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும், இன்று மாலையில் புதிய நண்பர்களுடன் விருந்துக்கு செல்வீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. உணர்ச்சி போராட்டம் காரணமாக உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். உங்கள் சந்திப்பின்போது, மற்றவர்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் காரணமாக குழப்பமான நிலை நிலவக் கூடும். விவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: உங்களை சுற்றி இருக்கும் நபர்களிடம், நீங்கள் ஆராய்ந்த விஷயங்களை எடுத்துக் கூறுவீர்கள். அவர்களும் உங்களது உணர்வுகள் மற்றும் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வார்கள். உங்களது எண்ணங்கள் ஈடேற அவர்கள் உதவுவார்கள். பொதுவாக, இன்று வேடிக்கை மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும்.

கடகம்: பணியிடத்தில் உங்களது திறமையின் காரணமாக, முக்கிய திட்டங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். ஆனால், ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன், கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம்.

சிம்மம்: பழைய நட்புகளை புதுப்பிப்பதற்கும், புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது சிறந்த நாள். நண்பர்களும், உறவினர்களும் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். வீட்டில் குதூகலமான சூழ்நிலை நிலவும். விருந்தினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் சிறந்த வகையில் விருந்தளிப்பீர்கள்.

கன்னி: வர்த்தகம் - சந்தோஷம் ஆகிய இரண்டும் இன்று கைகூடும். சமூகக் கூட்டங்களால் நன்மை கிடைக்கும். நீங்கள் எந்த அளவிற்கு நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு பணம் செலவாகும். ஆகையால், சிந்தித்து செலவு செய்வது நல்லது.

துலாம்: இன்று அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். அது உங்களது பணியில் உள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பத்தின் முழு ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இருக்கும். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி, நல்ல முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: உறவுகள் வாழ்க்கையின் வேர்கள் என்பதால், உங்களை சுற்றியுள்ளவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பது மிகவும் முக்கியமாகும். அவர்களது முக்கியத்துவத்தை உணரச் செய்யவும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது.

தனுசு: கிரக நிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால், இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் காரணமாக பாராட்டை பெறுவீர்கள். பணியில் எந்த விதமான பிரச்சனை வந்தாலும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள். உங்களது அணுகுமுறையின் மூலம் அனைவரது மனங்களையும் வெல்வீர்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் அங்கீகாரமும், பாராட்டும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள் சிறிது காலம் பொறுக்கவும். தற்போது நிலைமை சாதகமாக இல்லை.

கும்பம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது. வீட்டில் அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படும். குழந்தைகள் மூலம் ஏற்படும் பிரச்சினைகள், நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கும். குடும்பத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனையை அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் பெரிதாக்க முயற்சி செய்வார்கள்.

மீனம்: தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த அதிக முயற்சி செய்வீர்கள். ஆனால் கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால், உங்களது முயற்சிகள் வெற்றி அடையாமல் இருக்கும். எனவே, பொறுமையை கடைபிடித்தால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.

