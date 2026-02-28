ETV Bharat / spiritual

மீன ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் கூரையை பிரித்து கொட்டப்போகுது.. உங்க ராசிக்கு?

பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
மேஷம்: உங்களது தனிப்பட்ட திறமையால், முக்கியமான பரிவர்த்தனை ஒன்றை ஏற்படுத்துவீர்கள். உங்களது பேச்சுத்திறன் அனைவரையும் கவரும் வண்ணம் இருக்கும். நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். இன்று உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களுக்கு சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும். மனதில் குதூகலமும், மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும், பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பின்னர் நண்பர்களுடன் வெளியில் சென்று, நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக கழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று வீட்டில் சச்சரவுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகரிக்கும். அதை சமாளிக்க முடியாமல் திணறும் வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்படலாம். அவர்களது கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அதிகப் பணம் செலவழிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். இருந்தாலும், செலவுகளை கட்டுப்படுத்தி சேமிப்பது நல்லது.

கடகம்: நிதி நிலைமையை புத்திசாலித்தனமாக சமாளிப்பீர்கள். உங்களது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் இரண்டிலும் முன்னேற்றமும், வெற்றியும் ஏற்படும். அதனால், பணிகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.

சிம்மம்: விற்பனை மற்றும் மார்க்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்கள் மேற்கொள்ளும் சந்திப்புகள் பலன் தரும். எனினும், பயணத்தில் தாமதம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களிடமுள்ள திறமைகளை அறிந்துகொள்ள இது சரியான நேரம்.

கன்னி: தினசரி பணிகளிலிருந்து விலகி, உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சோர்வைத் தரும் பணிகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும். இன்று தனிப்பட்ட அல்லது சமூக அளவிலான சந்திப்புகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களுடன் பழகுவது, உங்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.

துலாம்: குடும்பத்தின் மீதும், குடும்ப விவகாரங்களின் மீதும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டின் அலங்காரத்தை புதுப்பிக்க விரும்புவதால், அதற்கான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். இன்று குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவது அவசியம். அதனால், உங்களது பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, உடற்பயிற்சி செய்யவும்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்கத் தாமதமாகலாம். ஆனால், அது நிச்சயம் கிடைக்கும். ஏமாற்றம் அடைவது உங்கள் பணியை பாதிக்கும். எனவே நடப்பதெல்லாம் நல்லதுக்கு என பொறுமையாகக் காத்திருக்கவும்.

மகரம்: நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படவில்லை என்றால், உணர்ச்சிகளால் மனது பாதிக்கப்படலாம். பலவீனத்தை முகத்தில் காட்ட வேண்டாம். அதனை பயன்படுத்தி மற்றவர்கள் ஆதாயம் பெறக்கூடும். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால், அது உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும்.

கும்பம்: போட்டியாளர்கள் உங்களைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள். அதனால் நீங்கள் புத்துணர்வுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களது திறமையால், அனைத்து பிரச்சினைகளும் காணாமல் போகும். உங்களது வெற்றி, கருணை மற்றும் கடின உழைப்பின் காரணமாக, அனைவரின் மனதையும் வெல்வீர்கள்.

மீனம்: இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து பணவரவு கிடைக்கும். உங்களது திறமையால், பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேறி, எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.

