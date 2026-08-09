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மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்த நாள் - உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?

ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 6:56 AM IST

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மேஷம்: இன்றைய தினம், பிரச்சனைகள் மிகுந்த நாளாக இருக்கும். சில விஷயங்களில், நண்பர்களின் கருத்துக்கு நீங்கள் ஒத்துப்போகவில்லை என்றாலும், அவருடன் இருப்பது உங்களுக்கு பிடிக்கும். நீண்ட நாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடித்துவிட்டதால், நிம்மதியாக உணர்வீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, சிறந்த நாளாக இருக்காது. நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக முயற்சி செய்தாலும், பிரச்சனைகளையும், சிக்கல்களையும் தவிர்க்க இயலாது. உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை முடிக்க விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள். இதுவும் கடந்து போகும் என்பதால், அமைதியாக நேர்மறை எண்ணங்களை கொண்டிருப்பது நல்லது.

மிதுனம்: எந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல்கிறீர்கள் என்பதில் உங்களுக்கு தெளிவு இருப்பதால், அதை அடைய இரட்டிப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் இருப்பதால், இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள். உங்கள் உழைப்பிற்கு எதிர்பாராவிதமாக பலன்கள் கிடைக்கும். முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.

கடகம்: உணர்வு ரீதியான விஷயங்களால், உங்கள் வெற்றிப் பாதையில் தடைகள் ஏற்படும். உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். இது வருங்காலத்தை பாதிக்கும். திறமையான பேச்சு மற்றும் பணிவான அணுகுமுறையால் அனைவரின் மனதையும் கவர்வீர்கள்.

சிம்மம்: இன்று அனைவரையும் அனுசரித்து, ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றும் உங்களது மனப்பான்மையின் காரணமாக, மற்றவர்கள் உங்களை விரும்புவார்கள். நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களுடன் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். உங்களை போன்ற ஒத்த மனநிலை கொண்டவர்களையும் சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

கன்னி: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்களால், தொழில் சிறிது பாதிக்கப்படலாம். சவால்களை சந்தித்து அதனை தீர்க்க முயற்சியை செய்யவும். உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாமல், முடிவுகளை உறுதியாக எடுக்கவும். குறிப்பாக மாலை நேரங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

துலாம்: பணியிடத்தில் உங்களது செயல் திறன் மற்றும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி, மக்களை கவர்வீர்கள். கலை மற்றும் கலைநயம் மிக்க பொருட்கள் மீது, உங்களுக்கு உள்ளார்ந்த ஆர்வம் இருக்கும். இன்று புதிய கலை நயம் மிக்க பொருள் ஒன்றை வாங்குவீர்கள்.

விருச்சிகம்: பணியிடத்தில் ஏற்படும் நெருக்குதல்களை சமாளிக்கும் திறமை இருக்கும். வேலைப்பளுவின் காரணமாக உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இன்றைய நாளின் முடிவில், யோகா, தியானம் அல்லது இசை மூலம் அமைதியை நாடலாம்.

தனுசு: கெட்ட நேரங்கள் அதிக நாட்களுக்கு நீடிப்பதில்லை; உறுதியான மனிதர்கள் எப்போதும் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் கடுமையான சூழ்நிலைகளை கடந்து, பிரச்சனைகளை மிக எளிதாக சமாளிக்கும் வல்லமை உங்களுக்கு உள்ளது. மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் கொடுக்கும் அறிவுரைகளை பின்பற்றவும்.

மகரம்: இன்று பொதுவாகவே வேலை அதிகமாக இருக்கும். திறமையாகவும், புத்திசாலித்தனமாகவும் திட்டமிட்டு பணிகளை மேற்கொள்வது நல்லது. இதன்மூலம் வேலைப்பளு குறையும். பணியை மேற்கொள்ளும் போது, எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்பட்டால் தவறுகளை தவிர்க்கலாம்.

கும்பம்: இன்று நல்ல விஷயங்கள் ஏதோ ஒன்று உங்களை வந்தடையும். குறிப்பாக, உங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். நண்பர்கள் மற்றும் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

மீனம்: இன்று கிரக நிலைகள் சாதகமாக உள்ளன. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும் என்பதால், மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். படிப்பதற்காக வெளியில் செல்ல விரும்புவர்களுக்கு, அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, கனவுகளை நோக்கி செல்வார்கள்.

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