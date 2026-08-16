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காதலர்களுக்கு இன்று அமோகமான நாள்; எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?

ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 6:51 AM IST

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மேஷம்: சந்தோஷமான செய்தியின் மூலம் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். அது தனிப்பட்ட வகையில் இருக்கலாம் அல்லது தொழில் அல்லது பணி தொடர்பான செய்தியாக இருக்கலாம் அல்லது நிதி ஆதாயமாக இருக்கலாம். உங்கள் பெயர் திறனுக்கு ஏற்ற நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று, திட்டமிட்டபடி கவனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சிறந்த வழிகளை கடைபிடிப்பீர்கள். மேலும், சிறந்த வல்லுநர் போல செயல்பட்டு, அனைத்து பணிகளையும் நிறைவு செய்வீர்கள்.

மிதுனம்: இன்றைய தினம் வீட்டில் குதூகலமும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபடுவீர்கள். குழந்தைகள் மீது ஈடுபாடு காட்டுவதன் மூலம், நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும்.

கடகம்: காதல் துணையுடன், கடைகளுக்கு சென்று அவர்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்குவதில் அதிக பணம் செலவு செய்வீர்கள். அதிக பணம் செலவு செய்து அவர்கள் மனதை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்துள்ளீர்கள். பதிலுக்கு அவர்களும் உங்களை மகிழ்விக்கும் வகையில், பரிசுகளை தருவார்கள்.

சிம்மம்: இன்று எதிர்பார்ப்புகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. மேலும், பொறுமையாக செயல்படுவது நல்லது. ஏனென்றால், உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் இல்லாமல் இருக்கும்.

கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொள்ளும் உங்களது தன்மையின் மூலம், உங்களை சுற்றியிருக்கும் மக்களை மகிழ்விப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை. உங்களுக்கு சாதகமான விஷயமாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும்.

துலாம்: முயற்சிகள் எதுவுமே வீண் போகாது. தற்போது பயன் அளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இன்று, ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. எனினும் முயற்சியை கைவிடாமல் இருந்தால், வருங்காலத்தில் அதற்கேற்ற பலனை அடைவீர்கள்.

விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில், உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக் கொள்ள விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். இலக்குகளை அடைய எந்த அளவிற்கும் சென்று வேலை பார்க்கும் திறமை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

தனுசு: வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களின் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும். உங்களது பொறுமையான குணத்தினால், மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும், கருத்துக்களையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: திருமணம் ஆகாதவர்கள் என்றால், நீங்கள் கனவில் சந்திக்கும் ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்புண்டு. வாழ்க்கைத்துணையை சந்தித்ததில், மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். உங்கள் காதல் துணையும் உங்கள் மீது, நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்கள்.

கும்பம்: இன்றைய தினத்தை, உங்களுக்காக செலவிட விரும்புவீர்கள். எனினும் இது தேவையான அமைதியையும், நிம்மதியையும் கொடுக்காது. விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். அந்த ஆதரவை கொடுக்கும் நபர் இன்று உங்களோடு இருப்பார். மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.

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