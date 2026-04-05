துலாம் ராசிக்கு பதவி அல்லது சம்பள உயர்வுக்கு வாய்ப்புள்ளது.. உங்க ராசிக்கு என்ன பலன்?

ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 6:57 AM IST

மேஷம்: இன்று அனைத்து விஷயத்திலும் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் விருப்பங்கள் ஒருதலைபட்சமானது என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடுவீர்கள். உறவுகளில் பாதிப்பு ஏதேனும் ஏற்பட்டால் ஆராய்ந்து, சிந்தித்து பிரச்சினைகளை தீர்க்கவும்.

ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும். நிதி பரிவர்த்தனைகள் லாபம் கொடுப்பதாகவும், திருப்திகரமான பலன்களை கொடுக்கும் வகையிலும் அமையும். ஆனால், நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு அதிகளவிலான பலன்களை கொடுக்காது. இன்று முழுவதும் வேலை செய்து சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால், ஒரு உற்சாகமான மாலை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

மிதுனம்: மனதிற்குப் பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அவர்களும் அதேபோன்று நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிட வேண்டும்.

கடகம்: நீங்கள் நேர்மறையான எண்ணம் கொண்டவர். உங்களது வெற்றி மற்றவர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கும். மாலையில் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: அலட்சியமான போக்கின் காரணமாக செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே, செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இன்று பணி தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அவற்றை அலட்சியம் செய்தால், பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, அவற்றை உடனடியாக தீர்த்து வைப்பது நல்லது.

கன்னி: மனதிற்குப் பிடித்த உறவுகளை தேடும் முயற்சி வெற்றி பெறும். பணியில் நீங்கள், மற்றவர்களைவிடத் திறம்பட பணி செய்து சொல்லிலும், செயலிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணியை நிறைவேற்ற, அனைத்து வகையிலும் முயற்சி செய்வீர்கள். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகள், உங்களது செயலைப் பார்த்து ஆச்சரியமாவார்கள். இதன்மூலம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

விருச்சிகம்: தலைமை தாங்கும் அனைத்து பண்புகளும் உங்களிடம் உள்ளது. உங்களது திறமையை நிரூபிக்க இது சரியான வாய்ப்பாகும். உங்களது ஆளுமைப் பண்பை நிரூபித்து, அனைத்து பிரச்சனைகளையும் ஒரு சவாலாக எதிர்கொண்டு, தீர்த்து வைப்பீர்கள்.

தனுசு: பொதுவாக வார்த்தைகளை விட செயல்கள் வலிமையானது என்று கூறுவார்கள். அது உங்கள் விஷயத்தில் சரியாக இருக்காது. உங்களது செயல்கள் உங்களது திறமைகளை எடுத்துக்கூற வேண்டும். ஆளுமைப் பண்பை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும், சுய மேம்பாட்டிற்காகவும் முயற்சி செய்வீர்கள்.

மகரம்: உடல் நலத்தையும், மனநலத்தையும் கவனித்துக்கொண்டு, கனவுகளை நிறைவேற்றத் தொடர்ந்து பணியாற்றினால், கடவுள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். நிறுவனத்தின் சார்பாக, முக்கியமான பரிவர்த்தனை ஒப்பந்தம் ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம்: வீட்டிலும், அலுவலகத்திலும் அதிகாரம் செலுத்துகிறீர்கள் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்காது. வேலைப்பளுவின் காரணமாக உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும், உங்களது கடின உழைப்பிற்கு, விரைவில் சிறந்த பலன் கிடைக்கும்.

மீனம்: கடந்தகால செயல்திறன் பற்றி சிந்தித்து வருகிறீர்கள். அதை இன்று மேம்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் திறமை மற்றும் ஆற்றல் காரணமாக, உங்களது முடிவுகளை நீங்களே எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.

