குதூகலமாக இருக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான் - இன்றைய ராசிபலன்
ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 26, 2026 at 6:44 AM IST
மேஷம்: குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றும் வாய்ப்புள்ளது. முடிக்கப்படாமல் உள்ள பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொது சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு, இன்று மிகவும் சாதகமான நாள்.
ரிஷபம்: இன்று போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி ஆர்வமாக இருப்பார்கள்.
மிதுனம்: மூளை சொல்வதைவிட மனம் சொல்வதை அதிகம் கேட்பதால், உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். இதனால் நல்லவை மற்றும் கெட்டவை இடையிலான வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும். எனினும், மாலை நேரத்தில் நிலைமை மேம்படும் வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: இன்றைய நாளை பிரகாசமான வருங்காலத்திற்கான ஒரு திட்டத்துடன் தொடங்குவீர்கள். முறையாக எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் மூலம், நேரத்தை சேமிப்பீர்கள். உங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு திறமையாக செயல்படுவீர்கள். அனைத்து செயல்களையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். தனிப்பட்ட உறவுகளில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும், அது தொடர்பான பிரச்சனைகளை, நீங்கள் வெற்றிகரமாக தீர்த்து விடுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். பேச்சுத்திறன் காரணமாக, அனைத்து சச்சரவுகளையும் சுமுகமாக முடித்து வைப்பீர்கள். நடுநிலையுடன் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள்.
துலாம்: உணவின் மீது உங்களுக்கு அதிக ஆர்வம் இருக்கும். ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், இன்று பலவிதமான உணவுகளை சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். தொழில் துறையைப் பொறுத்தவரை, எந்த திசையில் போவது என்று சிறிது குழப்பநிலை நிலவலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று ஒரு பட்டாம்பூச்சி போல் இருப்பீர்கள். அன்பையும், மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்துவீர்கள். நாம் என்ன கொடுக்கிறோமோ, அது தான் கிடைக்கும். எனவே, மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியில் உறுதியுடனும், அர்ப்பணிப்புடனும் வேலை செய்வீர்கள். இதனால் உங்கள் வேலைப்பளு அதிகரிக்கக்கூடும். இருந்தாலும், வேலை செய்வதில் அதிக ஆர்வம் இருக்கும். மாலைப்பொழுதை குதுகலத்துடன் அனுபவிக்கவும்.
மகரம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, வரும் வாய்ப்பு தவறவிடாமல் கவனமாக செயல்படுவீர்கள். சட்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் தரகர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரர் என்றால், நஷ்டம் ஏற்படும் வாய்ப்புண்டு. அது பெரிய அளவிலான நஷ்டமாகவும் இருக்கலாம்.
கும்பம்: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவழிப்பதற்கான தருணம் இது. அவர்களுடன் கடைகளுக்கு அல்லது சுற்றுலா சென்று, வேண்டியதை வாங்கிக் கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தவும்.
மீனம்: இன்று அனுதாப மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்வீர்கள். இதனால் சிலரின் ஆசிகளையும் பெறுவீர்கள். நல்ல மேலதிகாரியாக, நல்ல சக பணியாளராக, கணவனாக அல்லது மனைவியாக மற்றும் நல்ல மகன் அல்லது மகளாக உங்களை நிரூபிப்பீர்கள். இந்த நல்ல தன்மையை நீங்கள் கைவிடாமல் இருக்க வேண்டும்.