பணவரவு கிடைக்கப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்
ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 24, 2026 at 7:19 AM IST
மேஷம்: இன்று தனிமைப் படுத்தப்பட்டதைப் போல் உணர்வதால், உறவுகளை பலப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு குறித்து ஆராய்வீர்கள். அதனால் வலுவான ஒரு உறவு உருவாகும்.
ரிஷபம்: இன்று பிரச்சனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். எனவே சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்கவும். எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும், அதனை எதிர்த்துப் போராடும் உங்களது மனப்பான்மையால், தீர்வு கிடைக்கும். கவனமாக, சிந்தித்து, பொறுமையாக செயல்படவும். இதுவே இன்றைய தேவை.
மிதுனம்: கடந்த கால நினைவுகள், மலரும் நினைவுகளாக தோன்றும். அதனால் குதூகலமாக இருப்பீர்கள். ஆனால், கடந்த காலம் உங்களது எதிர்காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்தை பாதிக்க ஒருபோதும் அனுமதிக்க வேண்டாம்.
கடகம்: உங்கள் செயல்திறனால், நிதி நிலைமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ஆகிய இரண்டிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகளும் பணிகளும் வழங்கப்படும். மாலையில் விருப்பப்படி நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: பங்குச்சந்தை மூலம் நிதி வரவு இருக்கும். நீங்கள் முதலீட்டாளர் என்றால், உங்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். தீர்க்கப்படாமல் இருந்த கடன்களை தீர்த்து விடுவீர்கள். ஏன், பொழுதுபோக்கிற்காக பணம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
கன்னி: தினசரி பணிகளிலிருந்து செல்வது விலகி உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சோர்வைத் தரும் பணிகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும். மற்றவர்களுடன் கலந்து பேசுவது, உங்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.
துலாம்: குடும்பத்தின் மீதும், குடும்ப விவகாரங்களின் மீதும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டிற்கான புதிய பொருட்களை வாங்கி, அலங்காரத்தை புதுப்பிக்க விருப்பம் இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்றைய தினம் சிறிது மந்தமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு அதிகரித்ததன் காரணமாக, சோர்வாக உணர்வீர்கள். சில சமயங்களில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படலாம். மனநிலையை மாற்ற, காதல் உறவுடன் நேரம் செலவழிக்கக் கூடும்.
தனுசு: சோதனைக் காலங்கள் அல்ல, உறுதியான மனிதர்களே நிலைத்து நிற்பார்கள். இதனை மனதில் கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்லவும். நேர்மறையான அணுகுமுறையின் மூலம் வாழ்க்கையை எளிமையாக்கவும்.
மகரம்: வெற்றி உங்களுக்கு புத்துணர்வை கொடுக்கும். இதன்மூலம் எந்தவித கடினமான நிலைமையின் சமாளிக்கும் திறனை பெறுவீர்கள். வெற்றிக்கு அதிக முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்காது. நண்பர்கள் உங்கள் செயல்திறனையும், எதையும் சாதிக்கும் மனப்பான்மையையும் பாராட்டுவார்கள்.
கும்பம்: இன்று உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். பணியில் சந்தோஷம் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை இரண்டிற்கும், முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். நிதி நிலைமை குறித்த எண்ணம் உங்கள் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
மீனம்: இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக, பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு, எதிர்பாராத ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.