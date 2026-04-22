இன்று இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : April 22, 2026 at 7:22 AM IST
மேஷம்: இன்று அழகிய பொருட்களால் ஈர்க்கப்படுவீர்கள். அது தொடர்பான புதிய தொழில் திட்டம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கவும் விரும்பலாம். ஆனால் முடிவெடுப்பது சிறிது கடினமாக இருக்கும். சாத்தியமான வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கவும்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் உங்களுக்கான நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். மற்ற நாட்களைப் போல இல்லாமல், இன்று அமைதியாக புத்துணர்வைப் பெறவும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் விருந்து அல்லது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியில் கொள்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று முழுவதும் வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். உங்கள் ஆற்றலையும், ஆர்வத்தையும் எப்படி சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பது குறித்து யோசிப்பீர்கள். மன நிலையிலும் பெரும் மாற்றங்கள் இருக்கும். தியானம் மூலம் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளலாம்.
கடகம்: குடும்பத்தில் போதிய ஆதரவு இல்லாத காரணத்தினால், உங்கள் முயற்சி பலனளிக்காமல் இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது சச்சரவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சூழ்நிலைகளை புன்னகையுடன் எதிர் கொள்ளத் தயாராகவும்.
சிம்மம்: அதிக தன்னம்பிக்கையின் காரணமாக, சிக்கலான விஷயங்களை தைரியமாக மேற்கொள்வீர்கள். விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கள் துறையில் மேம்பாடு அடைவார்கள். முழு திறமையையும் பயன்படுத்தி, உங்களுக்கு ஏற்படும் தடைகளை நீக்குவீர்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்கு சாதகமான நாள் என்றாலும், அனுமானங்களை கட்டுப்படுத்தவும்.
கன்னி: இன்று, நிதி தொடர்பான சவால்களை சந்திக்க ஆவலாக இருப்பீர்கள். வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கும். பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க புதுமையான கருத்துக்கள் மற்றும் வழிமுறைகளை உருவாக்குவீர்கள்.
துலாம்: நீண்ட நாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த சட்டப் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். எப்போதும் போல இன்றும் வேலைப்பளு இருக்கும். பிரச்சினைகளிலிருந்து தப்பிக்க, சிறந்த வகையில் திட்டம் வகுக்க உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று ஆகாயத்தில் கோட்டை கட்டும் மனநிலையில் இருப்பீர்கள். ஏக்கம் மற்றும் வருத்தமான சிந்தனைகளால் பாதிக்கப்படுவீர்கள். ஆனால், விரைவில் எதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொண்டு, வாழ்க்கையின் புதிய அத்தியாயத்தை தொடக்கி முன்னேறிச் செல்வீர்கள்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை சச்சரவுகளும், எதிர்பார்ப்புகளும் நிறைந்த நாள். உங்கள் மீது தங்களது கருத்துக்களைத் திணிக்க விரும்பும் நபர்களிடமிருந்து சிறிது விலகி இருக்கவும்.
மகரம்: காதலர் மூலம் இன்ப அதிர்ச்சிகள் ஏற்படும். இன்று உங்கள் காதல் துணையின் ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். இருவரும் கடைகளுக்கு சென்று ஷாப்பிங் செய்வீர்கள். அதனால், அதிக செலவுகள் ஏற்படலாம். இருந்தாலும், காதலியின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றி மகிழ்வீர்கள்.
கும்பம்: இன்று பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. அதை தனியாக மேற்கொள்வது நல்லது. மற்றவர்களை அழைத்துச் சென்றால், அவர்களது விருப்பமும் உங்களது விருப்பமும் வெவ்வேறாக இருந்து பயணம் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் போகக்கூடும். பலவீனத்தை பலமாக மாற்றிக் கொள்ள, திறமை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
மீனம்: அலட்சியமான போக்கே வீழ்ச்சிக்கான முக்கிய காரணம். பணியிடத்தில் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு செயலையும், பொறுப்புணர்ச்சியுடன் கவனமாக மேற்கொள்ளவும். எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டால், வரப்போகும் பிரச்சினைகளை தவிர்க்கலாம். நெடுநாட்களாக, நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கும் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். அதற்கான பலன்களும் கிடைக்கத் தொடங்கும்.