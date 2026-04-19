அட்சய திருதியையான இன்று எந்த ராசிக்கு லக் அடிக்க போகுது

ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 7:15 AM IST

மேஷம்: இன்று காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். பிரியமானவரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய தயாராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் திருமணமானவராக இருந்தால், உறவு மிக ஆழமானதாகவும், பிணைப்புள்ளதாகவும் இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று பணிகள் மிகக் கடினமானதாக இருக்கலாம். அதேசமயம் அதற்கான பலனும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்காது. பிற்பகலில் பயணம் செய்வது தொடர்பாக, உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். மாலை நேரத்தில் ஓய்வு மற்றும் காதல் கனிந்த பேச்சுகள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.

மிதுனம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபார சிக்கல்களை கவனமாகக் கையாள வேண்டும். தொழில் ரீதியாக பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் காரிய சித்தி அடைய இன்று சிறந்த நாள்.

கடகம்: மற்றவர்கள் பணிகளையும் செய்து வேலைப்பளு ஏற்படுத்திக் கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். தொழிலில் எதிரிகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் உங்கள் தந்திரத்தில் தோல்வியடைவார்கள்.

சிம்மம்: இன்று அதிகம் உணர்ச்சிவசப்பட வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உங்கள் விருப்பங்களை நிறைவேறவும், அதற்காக மனப்பாங்கை மாற்றிக்கொள்ளவும் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். இன்று வீட்டை அலங்கரிக்கவும், புதுப்பிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ஏற்றம் மிக்க நாள் காத்திருக்கிறது.

கன்னி: இன்று சில விஷயங்கள் மன உளைச்சலையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் இதுவரை சேமித்து வைத்ததற்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. திருமண உறவில் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம்.

துலாம்: நாகரீக உணர்வினால் வலிமையான ஆளுமையை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் கவனத்தை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்கக் கூடிய வாய்ப்புள்ளது. இன்று முக்கியமானவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. காதல் உணர்வு ஏற்படலாம்.

விருச்சிகம்: இது நிதானமாக செயல்படும் காலம். சரியான முடிவெடுக்க நேரம் எடுத்துக் கொள்வது அவசியம். எந்த ஒரு முடிவையும் நன்கு ஆலோசனை செய்த பிறகே எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். பணி நிமித்தமாக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

தனுசு: மற்றவர்கள் முன்பு நீங்கள் அதிகம் உணர்ச்சிவசப்படுபவர் போல் தோன்றலாம். குடும்பம் அல்லது தொழில் தொடர்பான சந்திப்புகள் ஏற்படக்கூடும்.

மகரம்: இன்று நிலைமை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். வேலை அதிகமாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட தேவைக்காக சிறிது நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் புகழ்ச்சிக்கும், இனிப்பான வார்த்தைக்கு மயங்கி விடக்கூடாது. இல்லையெனில், பெரும் ஆபத்தை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும். இன்று மாணவர்களுக்கு ஏற்ற நாள்.

கும்பம்: இன்று கொண்டாட்டங்களும், சந்தோஷங்களும் நிறைந்த நாள். ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்யவும், புதிய நண்பர்கள் கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. அத்துடன், அவர்களின் முக்கிய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வீர்கள். இந்த நாள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த நாளாக இருக்கக்கூடும்.

மீனம்: மற்றவர்களுடன் இணைந்து செய்யும் செயலால் நன்மை கிடைக்கும். நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், வாழ்க்கைத் துணையைக் கண்டறியும் நாளாக இருக்கும். உறவுகளிடம் அன்பு செலுத்தி மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். இன்று சிறந்த பங்குதாரரை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது.

