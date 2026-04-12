இன்று குதூகலமாக இருக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!
ஏப்ரல் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 12, 2026 at 7:12 AM IST
மேஷம்: நெருக்குதல், உங்களது முழு திறமையையும் வெளிக்கொண்டு வர உதவியாக இருக்கும். வேலையில் சக பணியாளர்களைவிட, நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள். ஆனால், எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது. ஆதலால், பொறுமையாக இருக்கவும்.
ரிஷபம்: நண்பர்களுடன், உங்களது சாதனையை எடுத்துரைக்கும் வகையிலான வெற்றிவிழாவைக் கொண்டாடுவீர்கள். வர்த்தகத்திலும், அலுவலகத்திலும் உங்களது முற்போக்கான சிந்தனையின் மூலம், வளமான எதிர்காலத்திற்கான அஸ்திவாரத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு குதூகலமாக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு அருமையான நாள். குறிப்பாக, நெருங்கிய நண்பர்களுடனான பந்தத்திற்கான நாள். மேலும், இணைந்து தொழில் தொடங்குதல், ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல், எதிர்கால நலனுக்குத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றை செய்யலாம். இன்று சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள். படிப்பு தொடர்பான விசயத்தில் தெளிவான முடிவை எடுக்கக்கூடும்.
கடகம்: வேடிக்கையான பேச்சு காரணமாக, அனைவரையும் சந்தோஷப்படுத்துவார்கள். சமூகத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்று அனைவருக்கும் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: சில வாக்குறுதிகள் காற்றில் பறந்து விடும். அவை யாவும் நிறைவேறாது. அதேபோன்று ஒரு விஷயத்தை சாதித்ததுபோல் தோன்றினாலும், அந்த பணி நிறைவேறாமல் இருக்கும். வெற்றி கை நழுவிப் போகும். எப்போதும் வெற்றி சாத்தியம் அல்ல என்பதை நினைவில் கொண்டு, ஏமாற்றம் அடையாமல் இருக்கவும். மாற்றம் ஏற்படும் என்று நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.
கன்னி: உங்களது மனதில் அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக் கொண்டே இருக்கும். அற்புதமான செயலாற்றல் மூலம், அனைத்தையும் சரி செய்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று சோகமான நாளாக இருக்கும். எதிர்காலம் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டுமென நினைக்கும் போது, இது மன வருத்தத்தைத் தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் உங்கள் காதல் துணையின் ஆறுதலான வார்த்தைகளால் உறுதியாக இருப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று கிரக நிலைகள் சாதகமாக உள்ளது. உங்கள் குழுவில் உள்ள அனைவரையும் சமமாக நடத்துவீர்கள். இதனால் பணியிட சூழல் சாதகமாக இருக்கும்.
தனுசு: இன்று கோபம் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். கோபம் உலகையே அழித்துவிடும் என்பதை மறக்க வேண்டாம். அதனால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். எனவே பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: உங்கள் அறிவுத்திறமை அற்புதமான வெற்றிகளை அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், சிறந்த ஆலோசனையால் கூட்டாளிகளும் தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். இன்று பல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். ஆனால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் உங்களுக்கான இடத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு விட்டீர்கள். இது உங்களது கடின உழைப்பால் கிடைத்த பலன். உடல்நலக்குறைவு ஏற்படும் சாத்தியம் உண்டு.
மீனம்: புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு இன்று சாதகமான நாள். வருங்காலத்திற்கு உதவும் வகையில் கணிசமான முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். உங்கள் குடும்பமே உங்கள் வெற்றிக்கான ஆதாரமாக இருக்கும். இதை நீங்கள் நன்றாக உணர்ந்து, அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். புன்னகையின் மூலம், பல இதயங்களை வெற்றி கொள்வீர்கள்.