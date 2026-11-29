இன்றைய ராசிபலன்: விரைவில் திருமண உறவு கைகூடும்; யாருக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 29ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 29, 2026 at 7:05 AM IST
மேஷம்: ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சியை கடைபிடிப்பது நல்லது. நீண்ட நாட்களாக சந்திக்காமல் இருந்த நண்பர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக எதிர்பாலினத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென நீங்கள் காதல் வயப்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள். காதல் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தால், அச்சமின்றி பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். விரைவில் உங்களுக்கு திருமண உறவு கைகூடும்.
மிதுனம்: இன்று, பலரும் உங்களிடம் கோரிக்கைகளை வைக்கக்கூடும். அவற்றை நிறைவேற்றுவதில் உங்களுக்கு சிரமம் ஏற்படலாம். இருந்தாலும், அவர்களைத் திருப்திப்படுத்த, அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள்.
கடகம்: மாற்றத்திற்கு ஏற்ப செயல்படவும். அமைதியாக இருப்பது நல்லது. சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால், உங்கள் பணி எளிதாக முடியும். இன்று மகிழ்ச்சியும் பொழுதுபோக்கும் இருக்கும். சமூகத்துறை தொடர்பான வர்த்தகத்தில், வெற்றி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: இன்று பாராட்டு மழை பொழியும். ஆனால், நீங்கள் திருப்தியடைய மாட்டீர்கள். பதில் கிடைக்காத சில கேள்விகள் குறித்து கவலை அடைவீர்கள். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக, உணர்வுப்பூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப விவகாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் எண்ணத்தை குடும்பத்தினர் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தக விஷயத்தைப் பொறுத்தவரை, நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும். மாலையில் சிறிது ஓய்வாக நேரத்தை கழிக்கலாம். கோயிலுக்கு சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்று மாலை வரை உங்களது மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் என்பதால், நீங்கள் அனுமானிக்க முடியாத வகையில் இருப்பீர்கள். இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. அதனை எதிர்கொள்ள, தயாராக இருக்கவும்.
விருச்சிகம்: காதல் மற்றும் மேலதிகாரியின் மனதை வெல்ல சரியான நேரம். வேலை செய்யும் இடத்தில், திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். இருந்தாலும், மிகக் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு: எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும், இன்று வெற்றி கிடைக்கும். உங்களின் கீழ் பணிபுரிபவர்கள், ஆலோசனைக்காக உங்களை அணுகினால், தலைமைப் பண்புடன் அவர்களை வழி நடத்துவீர்கள். பொதுவாக இன்று, மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்காக பிறந்ததைப்போல் உணர்வீர்கள். நீங்கள் எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும். எனினும், முயற்சியின்றி, வெற்றி கிடைக்காது என்பதை புரிந்து கொள்வது அவசியம். நாளை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்காது என்பதால், இன்றைய தினத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
கும்பம்: உறுதியான நடவடிக்கைகள் காரணமாக, உங்களது திட்டமிடல் நன்றாக இருக்கும். சந்தேகங்களும், கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், வெற்றி இலக்கை நோக்கி செல்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படும். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். அறிவார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். எனினும் உங்கள் பொறுப்புகளை விட்டு விலக வேண்டாம்.