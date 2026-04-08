இன்று மகர ராசிக்காரர்கள் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி: உங்க ராசிக்கு எப்படினு பாருங்க

ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : April 8, 2026 at 7:11 AM IST

மேஷம்: இன்றைய தினத்தில், அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டு இருப்பீர்கள். இரு இடங்களிலும் உங்கள் கவனம் தேவைப்படுகிறது. மாலை நேரத்தில், சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிக்க நேரத்தை ஒதுக்கவும். புகழ் அடைய வேண்டும் என்பது உங்களது ஆசை நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: உங்களின் பெரும்பாலான நேரத்தை, உங்கள் உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.

மிதுனம்: உங்களது போட்டியாளர்கள் வர்த்தகத்திலும், விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல் நடந்து கொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். முன்னதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட விஷயத்தில் ஒப்பந்தங்கள் நிறைவு செய்யப்படலாம்.

கடகம்: பணியிடத்தில் நீங்கள்செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். அதே நேரத்தில் பலவிதமான சிந்தனைகள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் சில கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும், அதிலிருந்து விலகி பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் மனதிற்கு நெருக்கமானவருடன், நேரத்தை செலவிடுவதற்காக வேலையை விரைந்து முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.

சிம்மம்: பாராட்டுதல்களை பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் இப்போது வளாகத்தில் உங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைத்து, புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

கன்னி: நீங்கள், இன்று, குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: நீங்கள் முடிக்க அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். இன்றைய தினம் நீங்கள் எந்த வேலையைச் செய்தாலும், அதை நீங்கள் உங்கள் செயல்திறனுடன் வெற்றிகரமாக செய்ய முடியும் மற்றும் உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: நீங்கள் இன்று கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதோடு கூடவே நீங்கள் புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து கொள்வது நல்லது. வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட இன்று உகந்த நாளாக இருக்கும். தோட்டம், சமையல் மற்றும் சுத்தம் என மன விருப்பப்படி வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபடவும். குடும்பத்தின் மூலம் கிடைக்கும் சந்தோஷங்கள், வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.

தனுசு: உங்கள் மனநிலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு, உங்கள் தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களது புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். நீங்கள் இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள். உங்களுடைய ரசிகர்கள் உங்களை வரவேற்பார்கள்.

மகரம்: பல்வேறு வழிகளில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும், உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக அவை அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் கைக்கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக் கூடும். அதனால் அது தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். அனைத்து பணிகளையும் முன்கூட்டியே முடித்து விடுவீர்கள். அதிர்ஷ்ட நிலையும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். குடும்ப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் நெடுநாட்களாக, இந்த நிகழ்ச்சிக்கான திட்டங்களை தயார் செய்து வைத்திருந்தீர்கள்.

