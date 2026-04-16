இன்று இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும்: உங்க ராசிக்கு என்ன விசேஷம்?
ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : April 16, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்கள் மனதின் குரலைக் கேட்டு, உங்களுடைய அசல் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அமைதியான சூழலில் அன்பானவர்களுடன் அமர்ந்து இசையை ரசித்துக் கொண்டே மாலை நேரத்தை செலவிடுங்கள். இன்று உங்களுக்கு நல்ல நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று, உங்கள் பழக்கத்தால் இன்பத்தையும், துன்பத்தையும் இணைந்தே அனுபவிக்கலாம். உங்களிடம் எஞ்சியிருக்கும் ஆற்றல், உறுதிப்பாடு மற்றும் மன வலிமை காரணமாக மட்டுமே நீங்கள் விரும்புவதை சாதிக்க முடியும். உங்கள் அன்பானவர்களின் துணையால் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று, வேலைக்கும் குடும்பத்திற்கும் இடையில் உங்கள் நேரத்தை பிரித்து சரியாக கையாள்வீர்கள். உழைப்பில் கவனத்தை திசை திருப்பினாலும், குடும்பத்திற்காகவும் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள், அதுமட்டுமல்ல, குடும்பத்தினரை வெளியில் அழைத்துச் செல்ல திட்டமிட்டு அவர்களை ஆச்சரியப்படுத்துவீர்கள். உங்களுடைய கனவுகள் நனவாகும் நாள் இது.
கடகம்: உங்கள் நெருக்கமானவர்களுடன் உறவுகளை மேம்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். உங்கள் பொறுப்பும், கடப்பாடும் பாராட்டப்படுவதுடன் உரிய சன்மானமும் கிடைக்கும். எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து சிந்திப்பீர்கள், இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் மேம்படும்.
சிம்மம்: இன்று உங்கள் இயல்பான உணர்வுகளின் அடிப்படையில், பலரை நண்பர்கள் ஆக்கியிருப்பீர்கள். எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும், கண்மூடித்தனமாக நம்பும் அளவுக்கு நெருக்கமான நண்பர்களின் சிறப்பான நெட்வொர்க் ஒன்றை நீங்கள் நிறுவியிருக்கலாம்.
கன்னி: உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் கலைத்திறன் இன்று வெளிப்படும். உங்கள் நகைச்சுவை உணர்வால், சுற்றியிருப்பவர்களின் மாலை நேரத்தை மகிழ்ச்சியாக்குவீர்கள். இருப்பினும், பிற அவசர காரியங்கள் மற்றும் கடமைகளை செய்வதற்காக உங்கள் சக்தியை கொஞ்சம் சேகரித்து வையுங்கள்.
துலாம்: உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கான விடைகளும் இன்று கிடைக்கும். சிறிய விஷயங்களையும் சிக்கல்களையும் பற்றி கவலைப்படுவீர்கள். இன்று பல்வேறு வேளைகளில் இருந்து சம்பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. உங்கள் மனதை சமநிலையை வைத்திருந்தால், வேலையில் அற்புதமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் கற்பனை இன்று அதீத வேகமெடுத்து பறக்கும். நீங்கள் உடல் ரீதியாக பயணம் மேற்கொள்ளாவிட்டாலும், உங்கள் மனம் அதிவேகத்தில் எல்லைகளை கடந்து பயணிக்கும். உங்கள் விருப்பப்படி செயல்பட்டாலும், சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள். எவ்வாறாயினும், பெரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்ப்போது முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள்.
தனுசு: மன அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கை முறைகளின் தாக்கத்தை தற்போது அனுபவித்து வருகிறீர்கள். ஆனால் இனிமேலும் அது நீடிக்க முடியது, ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர வேண்டும். நல்ல உடல்நலத்தை பராமரிப்பது அவசியம். இந்த நாள் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் விட்டுச் செல்லும்.
மகரம்: உணர்ச்சிகளைக் கடந்து, நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றிக்கான பாதையை தீர்மானிக்கும். உங்கள் உணர்ச்சிப்பூர்வமான செயல்பாடுகளால் எதிர்கால வாய்ப்புகளை தவறவிடாதீர்கள். இன்று, உங்கள் இயல்பான பணிவான நடவடிக்கையும், நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கும்.
கும்பம்: முக்கியமான வாழ்க்கை முடிவுகளை எடுக்கும்போது உங்கள் உணர்ச்சிகளை முன்னிறுத்தி அவற்றை எடுக்க வேண்டாம். பகுத்தறிவு தேவைப்படும் விஷயத்தில் உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்கும் போக்கு உங்கள் பாதையில் ஒரு தடையாக மாறும்.
மீனம்: அலுவலகத்தில் நிறைய வேலைகளுடன் மும்முரமாக இருப்பீர்கள். காதல் விஷயத்தில் ஒரு திருப்புமுனை ஏற்படும். ஆனால், மாலை நேரத்தில் என்ன நடந்தாலும், அதை முழு மனதுடன் நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும்.