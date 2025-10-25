ETV Bharat / spiritual

தனித்து நின்றால் வெற்றி நிச்சயம் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 7:16 AM IST

மேஷம்: எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்வதற்கு முன்னால் எச்சரிக்கையுன் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள் நீண்டகாலமாக நீங்கள் சாதித்த விஷயங்களை பெரிதும் பாதிக்கும். இன்றைய காலை சிறிது பதற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், மாலையில் குழந்தைகளுடன் நேரத்தைக் கழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: உங்களுக்குத் தொடர்ந்து பிரச்சினைகள் கொடுத்து வந்த ஒருவரை இன்று நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு அவருடன் மோதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டாம்.

மிதுனம்: இன்றைய தினம் மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகல் நேரத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் உங்களது திறமையான பணியின் காரணமாக பெற்ற வெற்றியை கொண்டாடும் வாய்ப்புள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களை ஒத்திப் போடுவது நல்லது.

கடகம்: இன்றைய பொழுது உற்சாகத்துடன் தொடங்கும் வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் செல்லும் இடத்திலும் மக்களை உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். மன அழுத்தம் ஏற்பட்டால் அமைதியாக ஓய்வெடுத்து கொள்ளவும். இன்றைய நாளின் முடிவில் அனைத்து பிரச்சினைகளும் தீர்ந்து விடும்.

சிம்மம்: இன்று பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் திட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றிக்கொண்டால் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

கன்னி: கூட்டாளித்துவ முயற்சியை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால், மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களை உடைய நபர்களை நீங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அவர்களுடன் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். உங்கள் முயற்சிகளில் நீங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திக்காமல் மனப்பூர்வமாக சிந்திப்பீர்கள். அதனால் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது. உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதில் கவனமாக இருக்கவும். ஏனென்றால், இதன் மூலம் மற்றவர்கள் உங்களை தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புண்டு.

தனுசு: தினசரி பணிகளால் உங்களுக்கு உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும். கிரக நிலைகளும் மந்தமாக இருப்பதால், நீங்கள் குதூகலிக்கும் வகையிலான செயல்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. அதனால் பொறுமையாக இருக்கவும்.

மகரம்: வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தக்கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை நீக்கவும், மனக்காயங்களை போக்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்வீர்கள். இருந்தாலும் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காது.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல்வயப்பட கூடும். அதனால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சிறந்த முறையில் நேரத்தை செலவிடுவார்கள். பழைய புகைப்படங்களைப் பார்த்து, மலரும் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.

மீனம்: ஒரே விதமான தினசரி பணிகளின் காரணமாக மந்தமாக உணர்வீர்கள். ஏதேனும் ஒரு இடத்திற்கு சென்று நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். தற்போதைய பணிகளில் நீங்கள் கடுமையாக தொடர்ந்து வேலை செய்து வந்ததன் காரணமாக இந்த ஓய்வு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.

