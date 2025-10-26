இந்த ராசிக்காரார்களுக்கு அற்புதமான நாள் காத்திருக்கு - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வு அதிகம் இருக்கும். இது, வருங்காலத்தில் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான அஸ்திவாரமாக அமையும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கொள்வது நிச்சயம்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சாதாரணமாக தொடங்கி, குதூகலத்துடன் முடிவடையும். மதிய நேரத்தில் மன அழுத்தமும், பதற்றமும் ஏற்படும். எனினும் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மற்றும் அன்பு செலுத்துபவர்களுடன் மாலைப்பொழுதை இனிமையாக கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடும். பல்வேறு கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் வாய்ப்புள்ளது. அலுவலகத்தில் பணியில் மூத்தவர்களிடம் இருந்து உதவியும், ஊக்கமும் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: இன்றைய தினத்தின் முதல் பகுதியில் பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். பணியிடத்திலும் மிகவும் பதற்றமடைந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். எனவே, தியான பயிற்சியை கடைபிடிக்கவும். அலுவலகத்தில் நிதானத்தை இழக்க வேண்டாம். ஏனென்றால், இதன் பாதிப்புகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: கலைத்திறன் மீது மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். இன்று பணியில் ஈடுபடுவதில் அதிக உற்சாகம் இருக்கும். நீங்கள் செய்யும் பணிகளை திறம்பட செய்து வெற்றி அடைவீர்கள்.
கன்னி: இன்றைய நாள் சோர்வாக தொடங்கினாலும், உற்சாகமாக முடிவடையும். மாலையில் சிறு தடைகள் ஏற்பட்டாலும் மன நிம்மதியுடன் இருப்பீர்கள். அனைத்து மன அழுத்தங்களும் நீங்கி, மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று தேவையில்லாத விஷயங்கள் குறித்து கவலை கொள்வீர்கள். மற்றவர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து செயல்பட்டால், அனைத்தும் சுமுகமாக நிறைவடையும். வர்த்தகத் துறையில் பல்வேறு வழிகளில் பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
விருச்சிகம்: ஒரு அற்புதமான நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. போட்டி அதிகம் இருக்கும். எனினும் மாலையில் உங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு சமூக நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில் உங்கள் புன்னகையின் மூலம் அனைவரின் மனதையும் கவரும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். உங்கள் அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின் மூலம் உடன் பணிபுரிபவர்கள் பலன் அடைவார்கள். மாலை நேரத்தில் காதல் துணையுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மனம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.
மகரம்: அலுவலகத்தில் பலவிதமான கேள்விகளுக்கான பதிலை தேடுவதில் பெரும்பாலான நேரம் செலவழியும். புதிய வர்த்தக திட்டம் அல்லது முயற்சியை மேற்கொள்ள போதுமான அளவு நிதி உதவி கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இப்போதுள்ள வர்த்தகமும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட நன்றாக நடக்கும்.
கும்பம்: இன்றைய தினம் ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். இது உங்களது பணிக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பெரிய பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படாது என்பதால் அதிகம் கவலை கொள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை. குழந்தைகள் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை இன்று மாலை உங்களிடம் கோபம் கொள்ளலாம். ஆனால், நீங்கள் அதைப்பற்றி கவலைப்படாமல் நிம்மதியாக இருக்கவும்.
மீனம்: இன்றைய தினம் ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும். பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள். இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.