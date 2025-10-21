கொடுக்கும் அனைத்தும் பல மடங்கு திரும்ப கிடைக்கும் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
அக்டோபர் 21ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 21, 2025 at 7:13 AM IST
மேஷம்: உங்கள் வெற்றியின் ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்வது சிறந்தது என்பதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும், ஒன்பது மடங்காக பெருகி உங்களை வந்து சேரும். வெளிப்படையான மனதுடன், அனைவரது கருத்துகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு பழகுவதால் உங்கள் மீதான மதிப்புக்கூடும்.
ரிஷபம்: உங்களை யாரும் வெல்ல முடியாத அளவிற்கு திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். ஆனால், ஆற்றலை வீணடிக்காமல் கவனமாக செயல்படவும். வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக மன அழுத்தம் உண்டாகும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன், அமைதியான முறையில் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: குடும்பத்தினருக்கு எப்போதும் முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் மற்றும் உங்கள் திறமைக்கான ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் இரவு விருந்திற்கு செல்லும் வாய்ப்புண்டு.
கடகம்: இன்றைய தினம் சிறிது மந்தமாக தொடங்கும். ஆனால், நேரம் செல்லச் செல்ல சுறுசுறுப்பு கிட்டும். உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பதால், உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சிம்மம்: இன்றைய நாள் மனக்கசப்புடன் தொடங்கலாம். விரும்பிய பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் வேலை தொடர்பான முயற்சிகளில் நாளின் பிற்பகுதி சாதகமாக அமையலாம்.
கன்னி: பணியிடத்தில் சாதகமான விஷயங்கள் ஏற்படலாம். திறமையான செயல்பாட்டால் மேலதிகாரிகளிடம் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி ஒப்புதல் பெறுவீர்கள். இன்று மாலை, உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
துலாம் : புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் இன்று மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். ஆனால், உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக உங்கள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகம் நீங்கும்.
விருச்சிகம்: நிதி பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து, நீண்ட காலத்திற்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். சமூக ரீதியான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
தனுசு: இன்று சவால்களை எதிர்கொள்வீர்கள். எனவே மதிப்பை தக்கவைத்துக் கொள்வது நல்லது. வாழ்க்கையை உற்சாகத்துடன் எதிர்கொள்வீர்கள். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்று நீங்கள் மதிக்கும் ஒருவரை சந்தித்து, அவரின் செயல்திறனைப் பார்த்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் எவரேனும் ஒருவருடன் சர்ச்சையில் ஈடுபடும் வாய்ப்புள்ளது. சட்ட ரீதியான பிரச்சினைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: பிரச்சினைகளை மிகவும் சாதுரியமாகவும் சுமுகமாகவும் தீர்த்து வைப்பீர்கள். வருகிற வெற்றி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். மாலையில் காதல் துணையுடன் குதூகலமான நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மீனம்: பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது கடும் உழைப்புகளுக்கான பலன் கிடைக்காவிட்டாலும், அதற்கான அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும். இன்று உங்கள் சக ஊழியர்கள் மத்தியில் புகழ் பெறுவீர்கள்.