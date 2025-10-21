ETV Bharat / spiritual

கொடுக்கும் அனைத்தும் பல மடங்கு திரும்ப கிடைக்கும் - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

அக்டோபர் 21ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 7:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: உங்கள் வெற்றியின் ரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்வது சிறந்தது என்பதை உணர்ந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் கொடுக்கும் அனைத்தும், ஒன்பது மடங்காக பெருகி உங்களை வந்து சேரும். வெளிப்படையான மனதுடன், அனைவரது கருத்துகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு பழகுவதால் உங்கள் மீதான மதிப்புக்கூடும்.

ரிஷபம்: உங்களை யாரும் வெல்ல முடியாத அளவிற்கு திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். ஆனால், ஆற்றலை வீணடிக்காமல் கவனமாக செயல்படவும். வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக மன அழுத்தம் உண்டாகும். மாலை நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன், அமைதியான முறையில் நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: குடும்பத்தினருக்கு எப்போதும் முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். பணியிடத்தில் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் மற்றும் உங்கள் திறமைக்கான ஆதாயம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் இரவு விருந்திற்கு செல்லும் வாய்ப்புண்டு.

கடகம்: இன்றைய தினம் சிறிது மந்தமாக தொடங்கும். ஆனால், நேரம் செல்லச் செல்ல சுறுசுறுப்பு கிட்டும். உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பதால், உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

சிம்மம்: இன்றைய நாள் மனக்கசப்புடன் தொடங்கலாம். விரும்பிய பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆனால் வேலை தொடர்பான முயற்சிகளில் நாளின் பிற்பகுதி சாதகமாக அமையலாம்.

கன்னி: பணியிடத்தில் சாதகமான விஷயங்கள் ஏற்படலாம். திறமையான செயல்பாட்டால் மேலதிகாரிகளிடம் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தி ஒப்புதல் பெறுவீர்கள். இன்று மாலை, உங்கள் மனதுக்கு பிடித்தவருடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.

துலாம் : புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது கவனமாக இருக்கவும். வர்த்தகத்தில் இன்று மேற்கொள்ளும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் உண்டாகலாம். ஆனால், உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக உங்கள் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகம் நீங்கும்.

விருச்சிகம்: நிதி பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து, நீண்ட காலத்திற்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். சமூக ரீதியான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்.

தனுசு: இன்று சவால்களை எதிர்கொள்வீர்கள். எனவே மதிப்பை தக்கவைத்துக் கொள்வது நல்லது. வாழ்க்கையை உற்சாகத்துடன் எதிர்கொள்வீர்கள். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மகரம்: இன்று நீங்கள் மதிக்கும் ஒருவரை சந்தித்து, அவரின் செயல்திறனைப் பார்த்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில் எவரேனும் ஒருவருடன் சர்ச்சையில் ஈடுபடும் வாய்ப்புள்ளது. சட்ட ரீதியான பிரச்சினைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம்: பிரச்சினைகளை மிகவும் சாதுரியமாகவும் சுமுகமாகவும் தீர்த்து வைப்பீர்கள். வருகிற வெற்றி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். மாலையில் காதல் துணையுடன் குதூகலமான நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

மீனம்: பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்களது கடும் உழைப்புகளுக்கான பலன் கிடைக்காவிட்டாலும், அதற்கான அங்கீகாரம் நிச்சயம் கிடைக்கும். இன்று உங்கள் சக ஊழியர்கள் மத்தியில் புகழ் பெறுவீர்கள்.

TAGGED:

RASI PALAN
TAMIL RASI PALAN
இன்றைய ராசிபலன்
HOROSCOPE
TODAY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.