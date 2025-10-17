பணியிடத்தில் பாராட்டு மழை காத்திருக்கு! - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?
அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 17, 2025 at 7:15 AM IST
மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த வேலைகளில் தீர்வு கிடைக்கும். மருத்துவத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நாள் சிறப்பாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக சக பணியாளர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில் இன்று சாதனை புரிவீர்கள்.
மிதுனம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் உணர்வு ரீதியான பிணைப்பு வலுப்படும். முதுமையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் பதற்றத்தை விடுத்து அமைதியாக செயல்படவும்.
கடகம்: இன்றைய நாள் ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்காது. அதேசமயம் பெரிய அளவிலான இழப்புகளும் இருக்காது. தனிமையில் இருப்பதைப்போல் உணர்வீர்கள். பணியிடத்தில் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: சரியான மற்றும் உறுதியான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வேலையில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். தனிப்பட்ட உறவில் சிறிய சச்சரவுகள் ஏற்படலாம். அது பெரிய பிரச்சினையாக ஆகாமல் பார்த்து கொள்ளவும்.
கன்னி: குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்வீர்கள். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக, முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதை உணர்வீர்கள்.
துலாம்: குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். அவர்களுடன் சுற்றுலா அல்லது விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்புண்டு. கோயில் அல்லது ஆன்மிக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று, உங்கள் எண்ணத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் நெடுநாட்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த ஒரு பொருளை மற்றவர்களுக்கு விட்டு தரும் மன நிலை உண்டாகும். அதிகப்படியான நெருக்குதல் காரணமாக உடல்நிலை பாதிக்கப்படலாம். மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பதன் மூலம், உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
தனுசு: இன்று உங்கள் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கான வேலைகளை செய்வீர்கள். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயல்படவும். சில சவால்களில் வெற்றி பெறலாம். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: உடல்நலம் குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். தற்போதைய செயல்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு சிறிது காலதாமதம் ஏற்படும். நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து அதிகம் சிந்திப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். உங்களது அன்பை உணர்ந்துகொண்டு அவர்களும் உங்கள் மீது பாசத்தை பொழிவார்கள்.
மீனம்: அனைத்திலும் முயற்சிகள் தேவை. குறிப்பாக, வாழ்க்கையை சுமுகமாக எடுத்துச்செல்ல அனைத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். பணியில் ஆர்வத்துடன் இருந்தால் கட்டாயம் சாதனை புரிய முடியும்.