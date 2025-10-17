ETV Bharat / spiritual

பணியிடத்தில் பாராட்டு மழை காத்திருக்கு! - எந்த ராசிக்காரருக்கு தெரியுமா?

அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 7:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த வேலைகளில் தீர்வு கிடைக்கும். மருத்துவத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நாள் சிறப்பாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் மற்றும் போட்டி மனப்பான்மை அதிகம் இருக்கும். உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக சக பணியாளர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில் இன்று சாதனை புரிவீர்கள்.

மிதுனம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் உணர்வு ரீதியான பிணைப்பு வலுப்படும். முதுமையிலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் பதற்றத்தை விடுத்து அமைதியாக செயல்படவும்.

கடகம்: இன்றைய நாள் ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருக்காது. அதேசமயம் பெரிய அளவிலான இழப்புகளும் இருக்காது. தனிமையில் இருப்பதைப்போல் உணர்வீர்கள். பணியிடத்தில் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.

சிம்மம்: சரியான மற்றும் உறுதியான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வேலையில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். தனிப்பட்ட உறவில் சிறிய சச்சரவுகள் ஏற்படலாம். அது பெரிய பிரச்சினையாக ஆகாமல் பார்த்து கொள்ளவும்.

கன்னி: குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள். பரிவர்த்தனைகளை திறம்பட செய்வீர்கள். சச்சரவுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். நடுநிலை தன்மையுடன் செயல்பட்டதன் காரணமாக, முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதை உணர்வீர்கள்.

துலாம்: குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். அவர்களுடன் சுற்றுலா அல்லது விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்புண்டு. கோயில் அல்லது ஆன்மிக ஸ்தலங்களுக்கு சென்று, உங்கள் எண்ணத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: நீங்கள் நெடுநாட்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த ஒரு பொருளை மற்றவர்களுக்கு விட்டு தரும் மன நிலை உண்டாகும். அதிகப்படியான நெருக்குதல் காரணமாக உடல்நிலை பாதிக்கப்படலாம். மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பதன் மூலம், உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

தனுசு: இன்று உங்கள் குறிக்கோள்களை அடைவதற்கான வேலைகளை செய்வீர்கள். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து செயல்படவும். சில சவால்களில் வெற்றி பெறலாம். மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மகரம்: உடல்நலம் குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். தற்போதைய செயல்திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு சிறிது காலதாமதம் ஏற்படும். நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து அதிகம் சிந்திப்பீர்கள்.

கும்பம்: இன்று உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். உங்களது அன்பை உணர்ந்துகொண்டு அவர்களும் உங்கள் மீது பாசத்தை பொழிவார்கள்.

மீனம்: அனைத்திலும் முயற்சிகள் தேவை. குறிப்பாக, வாழ்க்கையை சுமுகமாக எடுத்துச்செல்ல அனைத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். பணியில் ஆர்வத்துடன் இருந்தால் கட்டாயம் சாதனை புரிய முடியும்.

TAGGED:

RASI PALAN
TAMIL RASI PALAN
இன்றைய ராசிபலன்
HOROSCOPE
TODAY RASI PALAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.