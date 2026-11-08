தீபாவளி திருநாள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கப் போகுது? - இன்றைய ராசிபலன்
நவம்பர் 8ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 8, 2026 at 6:53 AM IST
மேஷம்: மனதிற்குப் பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். அவர்கள் மனதை கவர புதுமையான முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். நன்மைகள் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்பாக அதிருப்தி இருக்கக்கூடும். எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் மாலையில் விருந்துக்கு செல்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உணர்வுரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் உணர்ச்சிப் போராட்டம் காரணமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். சச்சரவுகள் அல்லது விவாதங்களில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்கவும்.
மிதுனம்: இன்று அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார். நீங்கள் பொதுவாக கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள். ஆனால் இன்று அதற்கு மாறாக நடந்துகொள்வீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்: பணியில் முக்கிய நாள். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். அதோடு கூடவே உங்களது கடமைகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் நிராகரிக்கக் கூடும்.
சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் - இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். உங்களை புதுப்பிக்க, புதிதாக எதையேனும் ஏற்படுத்துவது என்று அர்த்தமல்ல. நீங்கள் வந்த வழியே திரும்பிப் பார்த்து ஆராய்ந்து சிந்திப்பதாகும்.
கன்னி: இன்று, வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகிய இரண்டு இருக்கும் நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு செலவு இருக்கும்.
துலாம்: பணியிடத்தில் தொடர்பு மற்றும் வெளிப்பாடு ஆகிய இரண்டு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதை சிறந்த வகையில் கையாளும் திறன் உங்களுக்கு உண்டு. வர்த்தக ஆலோசனை என்றாலும், கூட்டங்கள் என்றாலும் அதில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். மாலையில் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவழித்து, மகிழ்ச்சியாக இருக்க நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உறவுகளை நீங்கள் அணுகும் விதத்தில் புதிய பரிமாணத்தை ஏற்படுத்துவது நல்லது. நெருங்கிய உறவினர்களுடன், பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உருவாகிறது. இந்த முயற்சியில் தோற்றுப் போகாமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழிலில் அணுகு முறையின் காரணமாக, கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள். மக்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பதால், உங்களுக்கு நண்பர்கள் பலர் இருப்பார்கள்.
மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் மனதில் அலைமோதி, பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மற்றொருபுறம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள், உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு உங்களிடம் இருக்கும். எனினும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன், மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.
கும்பம்: இன்று, கவலையும் மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாள். இன்று பணிகள் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். மாலை நேரத்தில், மசாஜ் காரணமாக, சோர்வு நீங்கி புத்துணர்வு பெறுவீர்கள். வலிகளை உணர்ந்த பிறகுதான், சந்தோஷத்தின் மதிப்பை உணருகிறோம்.
மீனம்: நீங்கள் மோசமான குணமும், பொறாமை குணமும் கொண்டவரல்ல. ஆனால் இதுபோன்ற தன்மை ஏற்படாமல் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏதேனும் ஒருவர் உங்கள் புகழையும், மதிப்பையும் கெடுக்கும் எண்ணத்தில் செயல்படலாம். எனினும் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக செயல்பட்டால் இதனை தவிர்க்கலாம்.