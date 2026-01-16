ETV Bharat / spiritual

இன்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

ஜனவரி 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான் இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

மேஷம்: இன்று அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையே சிக்கிக் கொள்வீர்கள். இரு இடத்திலும் உங்கள் கவனம் தேவைப்படுகிறது. மாலை நேரத்தை சந்தோஷமாகக் கழிக்க ஒதுக்கவும். புகழடைய வேண்டும் என்ற உங்களது ஆசை நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம்: உங்களது பெரும்பாலான நேரத்தை உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம், பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக முடிய வாய்ப்புள்ளது. ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்ததைவிட முன்னேற்றம் இருக்கும்.

மிதுனம்: போட்டியாளர்கள் வர்த்தகத்திலும், விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். ஆகையால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். இன்று உங்களுக்கு சாதகமாக நடந்து கொள்பவர் மூலமும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.

கடகம்: பணியிடத்தில் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். அதேநேரம் பலவிதமான சிந்தனைகள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இருந்தாலும், கவனச்சிதறலில் இருந்து விலகி பணியில் ஈடுபடுவீர்கள். இன்று மனதிற்கு நெருக்கமானவருடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

சிம்மம்: பாராட்டை பெறத் தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாகக் கிடைக்காமலிருந்த அங்கீகாரம், உங்களது கடின உழைப்பால் இன்று கிடைக்கவுள்ளது. சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் உதவியும் பெற்று, புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாகத் திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.

துலாம்: இன்று அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வீர்கள். இதனால், உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.

விருச்சிகம்: இன்று கடுமையான உழைப்புடன், புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து கொள்வது நல்லது. தோட்டம், சமையல் மற்றும் சுத்தம் என மன விருப்பப்படி, வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட உகந்த நாள். குடும்பத்தில் ஏற்படும் சந்தோஷங்கள், வேலை தொடர்பான கவலையை நீக்கும்.

தனுசு: இன்று மனநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம் உங்கள் தோற்றத்திலும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அது உங்களது ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமையும். இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள்.

மகரம்: இன்று பல வழிகளிலிருந்து பணவரவு இருக்கும். அதேபோல செலவுகளும் இருக்கும். எனவே வருமானத்தை மீறிய செலவைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அலுவலகத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டாலும், உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக வெற்றி பெறுவீர்கள்.

கும்பம்: வீடு அல்லது வாகனம் வாங்க வேண்டும் என்ற கனவு கைகூடும். கிரகநிலைகள் சாதகமாக இருப்பதால் புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக் கூடும். எனவே, அது தொடர்பான நடவடிக்கையில் ஈடுபடவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்த இன்று சிறந்த நாள்.

மீனம்: இன்று உங்களுக்கு பிறந்தநாளாக இருக்கலாம். அனைத்து பணிகளையும் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே முடித்துவிடுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், குடும்ப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்புள்ளது.

