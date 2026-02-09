ETV Bharat / spiritual

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அடிக்கப் போகுது அதிர்ஷ்டம்! உங்க ராசிக்கு எப்படி?

பிப்ரவரி 9ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 9, 2026 at 7:16 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்கள். அவர்கள் மனதைக்கவர புதுமையான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் தொடர்பாக அதிருப்தி ஏற்படக்கூடும்.

ரிஷபம்: இன்று உணர்வுரீதியாகப் பாதிக்கப்படுவீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவருடன் உணர்ச்சிப் போராட்டம் காரணமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும். குழப்பமான மனநிலை நிலவக்கூடும் என்பதால், சச்சரவுகள் அல்லது விவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

மிதுனம்: அதிர்ஷ்ட தேவதை உங்களைப் பார்த்து புன்னகைக்கிறார். பொதுவாக நீங்கள் கூச்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள். ஆனால் இன்று வெளியில் சென்று உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இந்த தற்காலிக மாற்றம் உங்களுக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும்.

கடகம்: பணியில் இன்று முக்கிய நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். அதோடு உங்களது கடமைகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பையும் நீங்கள் நிராகரிக்கக் கூடும்.

சிம்மம்: புத்துணர்வு மற்றும் புத்துயிர் இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் இன்றைய தத்துவமாக இருக்கும். ஆனால், அது உங்களை புதுப்பிக்க செய்வது என்பது, புதிதாக எதையேனும் ஏற்படுத்துவது என்று அர்த்தமல்ல. கடந்த காலத்தை திரும்பிப் பார்த்து, ஆராய்ந்து சிந்திப்பதாகும்.

கன்னி: வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றிற்கு நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். விருந்துகளில் அதிகம் கலந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு செலவும் இருக்கும். எனவே, சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.

துலாம்: பணியிடத்தில் தொடர்பு மற்றும் வெளிப்பாடு ஆகியவை குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த இரண்டையும் சிறந்த வகையில் கையாளும் திறன் உங்களிடம் உண்டு. வர்த்தக ஆலோசனை என்றாலும், கூட்டங்கள் என்றாலும் அதில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். பிறரைத் தொடர்பு கொள்வது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்காது. மாலையில் மனதிற்குப் பிடித்தவருடன் நேரத்தை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள்.

விருச்சிகம்: பிறரை அணுகும் விதத்தில் மாற்றம் செய்வது நல்லது. அது நெருங்கிய உறவினர்களுடன், பாதிக்கப்பட்டுள்ள உறவுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உருவாகிறது. இந்த முயற்சியில் தோற்றுப் போகாமல் இருக்க கவனத்துடன் செயல்படவும்.

தனுசு: இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். தொழில்ரீதியான உங்களது அணுகுமுறையால், கடினமான பிரச்சினைகளையும் எளிதாக கையாள்வீர்கள்.

மகரம்: கடந்த கால நினைவுகள் மனதில் அலைமோதுவதால், பழைய நண்பர்களை சந்திப்பீர்கள். மறுபுறம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் உங்களிடம் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். எனினும் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுடன், மாலைப்பொழுதை கழிப்பது, சோர்வை நீக்கி மகிழ்ச்சியைத் தரும்.

கும்பம்: இன்று கவலையும், மகிழ்ச்சியும் கலந்த நாள். வீட்டில் சமைத்தல் போன்ற பணிகளால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். மாலை நேரத்தில், மசாஜ் காரணமாக புத்துணர்வு பெறுவீர்கள். வலிகளை உணர்ந்த பிறகுதான், சந்தோஷத்தின் மதிப்பை உணருகிறோம்.

மீனம்: நீங்கள் மோசமான, பொறாமை குணம் கொண்டவரல்ல. ஆனால், இதுபோன்று ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். எவராவது உங்களது புகழையும், மதிப்பையும் கெடுக்கும் எண்ணத்தில் செயல்படலாம். எனினும், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக செயல்படுவது நல்லது.

