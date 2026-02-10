கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று காதல் வயப்பட போறாங்க.. உங்க ராசிக்கு பலனை பாருங்க
பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : February 10, 2026 at 7:13 AM IST
மேஷம்: அவசர முடிவுகள், நீண்ட கால உழைப்பை பெரிதும் பாதிக்கும். ஆகையால், எந்த ஒரு பணியை செய்வதற்கு முன்பும், எச்சரிக்கையுடன் சிந்தித்து செயல்படவும். இன்றைய தினம் சிறிது பதற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் கொடுத்து வந்த ஒருவரை சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது எதிர்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவருடன் மோதல் நடவடிக்கையை தவிர்ப்பது நல்லது.
மிதுனம்: இன்று புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பகலில் வேலை அதிகமாக இருந்தாலும், உங்களது திறமையால் பணியில் வெற்றி பெற்று, மாலையில் கொண்டாடும் வாய்ப்புள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களை, சிறிது தள்ளிப்போடுவது நல்லது.
கடகம்: இன்றைய நாள், உற்சாகத்துடன் தொடங்கும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களது உற்சாகம், மகிழ்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. இருந்தாலும், மனவருத்தம் ஏற்படும் ஒரு செய்தி வரும் வாய்ப்புள்ளது. அப்படி ஏற்பட்டால், அமைதியாக ஓய்வெடுக்கவும். அனைத்து பிரச்சினைகளும் தீர்ந்துவிடும்.
சிம்மம்: இன்று உங்கள் பணி மற்றும் திட்டத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். இருந்தாலும், உங்களது வேலை செய்யும் முறையில் சிறிது மாற்றம் செய்தால், அது முன்னேற்றத்தைக் கொடுக்கும்.
கன்னி: கூட்டாளித்துவ முயற்சியை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. தனியாகத் தொழில் செய்தால், நீங்கள் மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்புள்ளது.
துலாம்: ஒரே எண்ணங்கள் உள்ள மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களுடன், சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால், உங்கள் அறிவும் விரிவடையும். உங்கள் முயற்சிகளில் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று அறிவுப்பூர்வமாக இல்லாமல், மனப்பூர்வமாக சிந்திப்பீர்கள். அதனால், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகும். எனவே, உணர்ச்சிகளை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கவும். இல்லையெனில், மற்றவர்கள் உங்களை தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: ஒரே மாதிரியான பணியால், இன்று உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். கிரக நிலைகளும் மந்தமாக இருப்பதால், குதூகலமாக விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு குறைவு. ஆனால், நாளை நன்றாகத் துவங்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பொறுமை காக்கவும்.
மகரம்: வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அணுகுமுறை காரணமாக, உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் புண்படக்கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்கள், காயங்களை நீக்க முயற்சி செய்வீர்கள். ஆனால், அவை எதிர்பார்த்த பலனைக் கொடுக்க வாய்ப்பில்லை.
கும்பம்: நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவர் என்றால், காதல் வயப்படக் கூடும். இதனால், மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமையும்.
மீனம்: ஒரே விதமான தினசரி பணியால், மந்தமாக உணர்வீர்கள். வெளியே சென்று நேரத்தை செலவிட வேண்டுமென விரும்புவீர்கள். நீங்கள் கடுமையாக வேலை செய்து வருவதால், இந்த ஓய்வு மிக அவசியமான ஒன்றாகும்.