கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று காதல் வயப்பட போறாங்க.. உங்க ராசிக்கு பலனை பாருங்க

பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 7:13 AM IST

1 Min Read
மேஷம்: அவசர முடிவுகள், நீண்ட கால உழைப்பை பெரிதும் பாதிக்கும். ஆகையால், எந்த ஒரு பணியை செய்வதற்கு முன்பும், எச்சரிக்கையுடன் சிந்தித்து செயல்படவும். இன்றைய தினம் சிறிது பதற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் கொடுத்து வந்த ஒருவரை சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது எதிர்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவருடன் மோதல் நடவடிக்கையை தவிர்ப்பது நல்லது.

மிதுனம்: இன்று புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பகலில் வேலை அதிகமாக இருந்தாலும், உங்களது திறமையால் பணியில் வெற்றி பெற்று, மாலையில் கொண்டாடும் வாய்ப்புள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களை, சிறிது தள்ளிப்போடுவது நல்லது.

கடகம்: இன்றைய நாள், உற்சாகத்துடன் தொடங்கும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களது உற்சாகம், மகிழ்ச்சியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. இருந்தாலும், மனவருத்தம் ஏற்படும் ஒரு செய்தி வரும் வாய்ப்புள்ளது. அப்படி ஏற்பட்டால், அமைதியாக ஓய்வெடுக்கவும். அனைத்து பிரச்சினைகளும் தீர்ந்துவிடும்.

சிம்மம்: இன்று உங்கள் பணி மற்றும் திட்டத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். இருந்தாலும், உங்களது வேலை செய்யும் முறையில் சிறிது மாற்றம் செய்தால், அது முன்னேற்றத்தைக் கொடுக்கும்.

கன்னி: கூட்டாளித்துவ முயற்சியை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. தனியாகத் தொழில் செய்தால், நீங்கள் மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்புள்ளது.

துலாம்: ஒரே எண்ணங்கள் உள்ள மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களுடன், சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால், உங்கள் அறிவும் விரிவடையும். உங்கள் முயற்சிகளில் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று அறிவுப்பூர்வமாக இல்லாமல், மனப்பூர்வமாக சிந்திப்பீர்கள். அதனால், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகும். எனவே, உணர்ச்சிகளை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கவும். இல்லையெனில், மற்றவர்கள் உங்களை தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு: ஒரே மாதிரியான பணியால், இன்று உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். கிரக நிலைகளும் மந்தமாக இருப்பதால், குதூகலமாக விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு குறைவு. ஆனால், நாளை நன்றாகத் துவங்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பொறுமை காக்கவும்.

மகரம்: வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அணுகுமுறை காரணமாக, உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் புண்படக்கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்கள், காயங்களை நீக்க முயற்சி செய்வீர்கள். ஆனால், அவை எதிர்பார்த்த பலனைக் கொடுக்க வாய்ப்பில்லை.

கும்பம்: நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவர் என்றால், காதல் வயப்படக் கூடும். இதனால், மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமையும்.

மீனம்: ஒரே விதமான தினசரி பணியால், மந்தமாக உணர்வீர்கள். வெளியே சென்று நேரத்தை செலவிட வேண்டுமென விரும்புவீர்கள். நீங்கள் கடுமையாக வேலை செய்து வருவதால், இந்த ஓய்வு மிக அவசியமான ஒன்றாகும்.

