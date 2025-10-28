இன்று புதிய காதல் உறவு கைக்கூடப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 28, 2025 at 6:55 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினம் சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். நீங்கள் மேற்கொண்ட அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியடையும். பணியிடத்தில் கவனமாகவும், பொறுமையாகவும் செயல்பட வேண்டும்.
ரிஷபம்: கூட்டாளிகளுக்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திகொடுத்து, சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். தலைமை பதவியில் இருக்கும் நீங்கள் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு மற்றவர்களின் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப முடிவெடுப்பீர்கள். இதன்மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான கால நிலைகளை சமாளிக்கும் நிலையும் ஏற்படும்.
மிதுனம்: சமூக துறையில் இருப்பவர்கள் மேலதிகாரியிடமிருந்து ஊக்கமும், உதவியும் பெறுவார்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் எந்தவிதமான பிரச்சினையையும் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவார்கள்.
கடகம்: இன்று நீங்கள் மற்றவர்களுடன் பழகும்போது வெளிப்படையான போக்கை கடைப்பிடிப்பீர்கள். மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்து கொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வது மிகவும் பிடிக்கும். குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் சுற்றூலா அல்லது பயணம் மேற்கொள்வதற்கான திட்டம் வகுக்கும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது. கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள் பலரது பாராட்டைப் பெறுவார்கள். பொதுவாக இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: இன்று குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல் புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: போட்டியாளர்கள் உங்களை பார்த்து பொறாமை படும் நிலையில் இருப்பீர்கள். உங்கள் வெற்றியை தடுக்கவும், புகழை குறைக்கவும் அவர்கள் விரும்புவதால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். அவர்களுடன் மோதல் போக்கை கொள்வதற்கு பதிலாக, அவர்களது சதியை அறிந்துகொண்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும். உங்கள் வாழ்க்கையில் தோன்றும் புதிய காதல் உறவால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்வதற்கு நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகள் பாராட்டப்படும். குறிப்பாக உங்களது ஆளுமைப் பண்பை அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள்.
தனுசு: இன்று உங்கள் அன்பிற்கு பாத்திரமானவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து விருந்து கொடுப்பது உறவினை பலப்படுத்தும். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்றைய தினம் சுமுகமாகவே இருக்கும். அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். இது மேலதிகாரிகளிடம் நீங்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள நன்மதிப்பை பாதிக்கும் வகையில் இருக்காது. அலுவலக பணியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தினால் குறிக்கோளை எட்டுவது சாத்தியமே.
கும்பம்: குறிக்கோள்களை நோக்கி உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.
மீனம்: இன்று ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக, மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துகொண்டு, நேர்மறையான சிந்தனைகளை வளர்த்துக்கொள்ளவும்.