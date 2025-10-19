'காதலிப்பவர்களுக்கு இன்று ஜாக்பாட்' மேஷம் முதல் மீனம் வரை... உங்கள் ராசிக்கு இன்று எப்படி?
அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 19, 2025 at 7:10 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்களின் பங்களிப்பை பாராட்டுவீர்கள். உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் உங்களது நிபுணத்துவத்தை கற்றுக்கொடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் ஆதாயம் பெறலாம்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு கற்பனை திறன் அதிகம் இருக்கும். புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்களது படைப்பாற்றல் காரணமாக பணியிடத்தில் உறுதிப்பாட்டுடன் பணியாற்றுவீர்கள். எதிர்பாராத வகையில் இன்று பலன்கள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், உற்சாகமும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்க முயற்சி மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் மேற்கொள்ளும் நீண்ட ஆலோசனைகள் காரணமாக தீர்க்கப்படாமல் உள்ள விஷயங்கள் சுமுகமாக முடியும்.
கடகம்: காதல் துணையுடன் வெளியில் சென்று நேரம் செலவழிக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் ஏற்படும் சில சச்சரவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. இன்று அதிக பணம் செலவாகும்.
சிம்மம்: இன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்தது நடக்கும் சாத்தியம் மிகவும் குறைவு. ஆனால், அதுகுறித்து கவலைப்படாமல், நடப்பவை நல்லதற்கு தான் என்ற எண்ணத்துடன் மனதை தேற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உங்கள் கற்பனைத் திறனை வளர்த்து கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்துகொள்ளும் உங்கள் தன்மையின் மூலம், சுற்றியிருக்கும் மக்களை மகிழ்வுடன் வைப்பீர்கள். எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். கவலை கொள்ளத் தேவையில்லை. குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடவும்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளல்ல. அதுகுறித்து நீங்கள் மனம் வருத்தம் அடைய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இன்று சிறிது மன அழுத்தங்கள் இருந்தாலும், மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது உறுதி. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஒரு சிறந்த ஆசிரியர், அதை நீங்கள் இன்று அனுபவித்து அறிவீர்கள். கடும் போட்டியின் மத்தியில், வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். தவறு செய்வது மனித இயல்பு, அதை மன்னிப்பது கடவுள் இயல்பு என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
தனுசு: இன்று வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும். உங்களது பொறுமையான குணத்தினால், மற்றவர்கள் கூறும் ஆலோசனைகளையும், கருத்துக்களையும் கவனமாக கேட்பீர்கள். இன்று உங்களுக்கு ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் குடும்பம்தான் உங்களது உலகம். உங்கள் உணர்வுகளை அதிகம் வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.
கும்பம் : இன்றைய தினம் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் சில முயற்சிகள் அமைதியையும், நிம்மதியையும் கொடுக்கும். விருப்பமில்லாத நிகழ்வுகளின் காரணமாக மன வருத்தம் ஏற்படும். நீங்கள் வணங்கும் கடவுளின் மூலம்தான் உங்களுக்கு தேவையான மனோசக்தி கிடைக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் செய்யலாம். உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம் செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். பெண்களுக்கு தொழிலில் லாபம் கிடைத்து அதன் மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.