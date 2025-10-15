ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை கொட்டும் - உங்களுக்கு இன்றைய நாள் எப்படி?

அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 7:03 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: இன்று நீங்கள் தனிமையை உணர்வீர்கள். உறவுகளை பலப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வருங்கால பாதுகாப்பிற்கான அம்சங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்வீர்கள். இதன்மூலம் நீண்ட காலத்திற்கு வலுவாக இருக்கக்கூடிய உறவினை ஏற்படுத்துவீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பின்னடைவுகள் மற்றும் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். எவ்வளவு பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தாலும், அதை எதிர்த்துப் போராடும் மனப்பான்மை காரணமாக அதற்கான தீர்வு கிடைக்கும். எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்படவும்.

மிதுனம: கடந்த கால நினைவுகள் மலரும் நினைவுகளாக உங்கள் மனதில் தோன்றும். அதனால், நீங்கள் குதூகலமாக இருப்பீர்கள். அறிவார்ந்த தேடல்களில் ஆர்வம் இருக்கும். உங்களது கடந்த கால நினைவுகள், உங்களது எதிர்காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்தை பாதிக்க ஒருபோதும் அனுமதிக்க வேண்டாம்.

கடகம்: உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக நிதி நிலைமையை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில்துறை ஆகிய இரண்டிலும் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகளும், பணிகளும் வழங்கப்படும். மாலையில் நீங்கள் விருப்பப்படி நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

சிம்மம்: இன்று பங்குச்சந்தையின் மூலம் நிதி வரவு இருக்கக்கூடும். உங்கள் முதலீடுகளுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நீண்ட காலம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த கடன்கள் தீர்க்கப்படும். பொழுதுபோக்கிற்காக பணம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

கன்னி: தினசரி பணிகளிலிருந்து சற்று விலகி உங்களுக்கான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். சோர்வு தரும் பணிகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும். தனிப்பட்ட அல்லது சமூகம் தொடர்பான சந்திப்புகளில் கலந்துகொள்ளக்கூடும். மற்றவர்களுடன் பழகுவது உங்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும்.

துலாம்: நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தின் மீதும், குடும்ப விவகாரங்களின் மீதும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். வீட்டின் அலங்காரத்தை மாற்றி புதுப்பிக்க விருப்பம் இருக்கும். வீட்டிற்கான புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை சிறிது மந்தமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலை பளு அதிகரித்ததன் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். சில சமயங்களில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படலாம். மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள உங்கள் காதல் உறவுடன் நேரம் செலவழிக்கக்கூடும்.

தனுசு: சோதனைக் காலங்கள் எப்போதுமே நீடிப்பதில்லை. உறுதியான மனிதர்கள் நிலைத்து நிற்பார்கள். இதனை மனதில் வைத்துகொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்லவும். நேர்மறையான அணுகுமுறையின் மூலம் வாழ்க்கையை எளிமையாகும். தேவைப்பட்டால் மனம் திறந்து பேசுவோம். தேவையில்லாத நெருக்குதலுக்கு அடிபணிய வேண்டாம்.

மகரம்: உங்களது வெற்றி உங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வை கொடுக்கும். இதன் மூலம் எந்தவித கடினமான நிலைமையையும் சமாளிக்கும் திறனை பெறுவீர்கள். வெற்றி பெற அதிக முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு இருக்காது. எனினும், உங்கள் சாதனைக்கு கடின உழைப்பு முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது.

கும்பம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களது பணியில் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ரீதியான வாழ்க்கை இரண்டிற்கும், முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். நிதி நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும்.

மீனம்: நிதி நிலைமையை பொருத்தவரை இன்று ஒரு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக, நல்ல பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு உள்ள தொடர்பை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

