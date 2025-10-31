அனைத்திலும் வெற்றி அடையப் போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!
அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 31, 2025 at 7:11 AM IST
மேஷம்: பணிச்சுமையால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இருந்தாலும், உங்கள் எதிரிகளுக்கு எந்தவித வாய்ப்பையும் கொடுக்க மாட்டீர்கள். அனைவருக்கும் இன்று நீங்கள் ஒரு முன்னோடியாக இருப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சிக்கலானதாவும் கடினமானதாகவும் இருக்கலாம். தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வேண்டுமென உங்களுக்கு தோன்றலாம். வாழ்க்கையை ஆடம்பரமாக வாழ விரும்ப மாட்டீர்கள். அனைத்திலும் சுவாரஸ்யத்தை தேடுபவராக இருப்பீர்கள்.
மிதுனம்: மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தாமல் கவனமாக இருங்கள். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களின் கருத்தை கவனமாக கேட்டு அவர்களுக்கு உதவுங்கள். இன்று மாலையில், மதம் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் அறிவார்ந்தவர்களுடன் உங்கள் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: ஒரு சவாலான மற்றும் சிக்கலான நாளாக இருக்கப் போகிறது. சில பிரச்சினைகளை தீர்க்க, சற்றே இலகுவாக இருப்பதும், பிடிவாதத்தை தளர்த்திக் கொள்வதும் நல்லது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், உங்களின் அன்பானவர்களிடம் அதிக நேரம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.
சிம்மம்: உங்கள் பங்குதாரர் அல்லது வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் நிறைவேறாது. தொழில் செய்பவர்களுக்கு கடினமான நாள் என்பதால், பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவேண்டும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக ஆய்வு செய்த பிறகே கையெழுத்திடவும்.
கன்னி: தடைகளை தகர்த்து அனைத்திலும் வெற்றியை காண்பீர்கள். பிற்பகலில் நிதி நிலைமை பற்றி அதிக கவலை எழும். மாலை நேரத்தில் ஆன்மிக விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் இலக்கை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல முயற்சி செய்வீர்கள்.
துலாம்: அரசாங்கம் தொடர்பான வேலைகளில் ஈடுபடுவீர்கள். உடன்பிறந்தவர்களுடன் உங்கள் உறவு நெருக்கமாகும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிட முடியும்.
விருச்சிகம்: மூத்தவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருக்கும். அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக உங்கள் கொள்கைகளையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள். வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க ஆர்வத்துடன் காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இன்று மாலை நேரத்தில் திருமணத்திற்கான வரன் வரலாம்.
தனுசு: பகுதி நேர பயிற்சியில் சேர்ந்து, உங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இது உங்களுக்குள் புதைந்திருக்கும், திறமையை வெளிக்கொணரலாம். முக்கியமான லட்சியங்களை அடைவீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் மனதில் காதல் எண்ணங்கள் அதிகமாக தோன்றும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கழித்த சில பொன்னான நேரத்தை எண்ணி நெகிழ்ந்து போவீர்கள்.
கும்பம்: எதை செய்தாலும் தடை ஏற்படும் நாள். லாபம் இருக்காது. தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு அதிகம் செலவழிப்பீர்கள். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. அடுத்தவரிடம் ஆலோசனை பெற்று செயல்படலாம்.
மீனம்: உங்களுக்கு தேவையற்ற கவலை இருக்காது. அதிக சகிப்புத்தன்மையோடும், தாராள மனப்பான்மையோடும் இருப்பீர்கள். எளிதில் பிறரை மன்னிப்பீர்கள். ஆனால் பிறர் தேவைக்கு உங்களை அதிகமாக பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.