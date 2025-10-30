'அடிச்சான் பாரு அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டரு' அரசு வேலை கிடைக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

ETV Bharat / spiritual

மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் மிகச் சரியாக திட்டமிட்டு வெற்றிகரமாக அனைத்து பணிகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். மனம் தளர வேண்டாம். உங்களுக்கு கடவுளின் ஆசி எப்போதும் இருக்கும்.

ரிஷபம்: உங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் எதிர்பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் நடைபெறும். லாபம் வரும் நாள். கவனமாக செயல்பட்டால் அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும்.

மிதுனம்: நீங்கள் மற்றவர்களின் திறமையை பாராட்டி ஊக்குவிப்பதில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைமை தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.

கடகம்: உங்களது வேடிக்கையான பேச்சின் காரணமாக அனைவரையும் இன்று சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெறுவார்கள். இன்றைய தினம் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

சிம்மம்: வாழ்க்கைத்துணை மீது அதிருப்தி ஏற்படலாம். உங்களது முயற்சிக்கு, எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன் கிடைக்கும். நண்பரின் அறிவுரையின்படி ஒரு முக்கிய காரியத்தில் முடிவெடுப்பீர்கள்.

கன்னி: உங்களது மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதிக்கும் நாள். அதன்மூலம் அனைத்தும் பிரச்சினைகளையும் சரி செய்து விடுவீர்கள். அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.

துலாம்: அரசு வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இன்று நீங்கள் மிகப்பெரிய சாதனை செய்யப்போகிறீர்கள். உங்கள் செயல்திறனுக்கு முறையான அங்கீகாரம் கிடைக்கப்போகிறது. உங்கள் காதுகளையும், கண்களையும் திறந்து வைத்துக்கொண்டு பேசாமல் செயல்படுவது நல்லது.

விருச்சிகம்: உற்சாகம் நிறைந்த நாள். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். உங்கள் செயல்திறன் முழுவதையும் பயன்படுத்தி, எல்லாவிதத்திலும் வெற்றி அடைவீர்கள். சிறப்பான நாளாக இருக்கும். பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் உங்களைப் பற்றிய நல்ல எண்ணத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.

தனுசு: மன அமைதிக்கான மருந்து உங்களிடமே இருக்கிறது. உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் அன்பு செலுத்துவீர்கள். பொதுவாக, ஒரு அமைதியான நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: இன்று நியாயமான முறையில் உங்கள் குறிக்கோள் நிறைவேற்றப்படும். உங்கள் நோக்கம் சரியாக இருப்பதால், நீண்ட நாட்களாக காத்திருந்த ஒரு விஷயம் இப்போது நடக்கும்.

கும்பம்: எதிர்பாராத நல்ல விஷயம் இன்று நடக்கலாம். பணம், காதல் உறவு ஆகிய இரண்டும் இன்று உங்களை வந்து சேரும். மாலையில் நீங்கள் ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுபடக்கூடும். வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்வதற்கான முயற்சியில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீடு ஆகிய இரண்டிலும் உங்களது மதிப்பு கூடும். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும், பாராட்டும் கிடைக்கும்.

