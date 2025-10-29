ETV Bharat / spiritual

“மாலை டும் டும்... மஞ்சர டும் டும்....” திருமண யோகம் நெருங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 7:43 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியின் காரணமாக உங்களுக்கு வேலை அதிகம் இருக்கும். உங்களது உடல்நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டால், அனைத்து பணிகளும் பாதிக்கப்படும் என்பதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

ரிஷபம்: பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிலை தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவறுக்காக நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இதனால், ஏமாற்றம், வருத்தம் ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை குறையும். உங்களது பலம், பலவீனத்தை அறிந்து கொண்டு செயல்படவும்.

மிதுனம்: நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலை உங்களுக்கு இருக்கும். சிறிது பண நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சாதாரண பிரச்சினை கூட உங்கள் மனதை பாதிக்கும். எனவே மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொண்டு, உற்சாகமாக செயல்படுவது நல்லது.

கடகம்: பண வரவினால் உங்கள் அன்பிற்குரியவர்கள் பயனடைவார்கள். அனைத்து முடிவுகளையும் சுயமாக எடுத்து, வெற்றி அடைவீர்கள். எதை செய்தாலும் திருந்த செய்வது நல்லது. வாழ்க்கைத் துணைக்கு பரிசளிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.

சிம்மம்: உங்கள் பணிகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். நீங்கள் களைப்பாக உணருவீர்கள். களைப்பை போக்கும் வழிகளைக் கண்டறியவும்.

கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. முன்னர் ஏற்பட்ட காயங்கள் தற்போது உடல் நல பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். இதன் மூலம் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.

துலாம்: நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கடுமையாக உழைக்கும் தன்மை கொண்டவராக இருப்பீர்கள். உங்கள் உள்ளுணர்வை மதித்து செயல்பட்டால், தவறு ஏதும் நிகழாது. காலையில் மேற்கொண்ட கடும் உழைப்பிற்கு, மாலையில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நீங்கள் செய்யும் பணியை மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும்.

விருச்சிகம்: வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் போட்டியாளர்களை ஒரு புதிய தயாரிப்பு அறிமுகத்தின் மூலம் அதிர்ச்சியடைய செய்யலாம். நட்சத்திரங்கள் சாதகமான நிலையில் இல்லாததால், சில தடைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும்.

தனுசு: பல நாட்களாக தட்டி கழிந்துவந்த சுப காரியம் நடைபெறும். காதலிப்பவர்கள் குடும்பத்தில் அவர்களது திருமணத்துக்கும் சம்மதம் கூறுவார்கள். விரும்பியவரை திருமணம் செய்து கொள்ளுவீர்கள். திருப்தியான உணர்வு உண்டாகும். உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் அன்பு செலுத்துவீர்கள்.

மகரம்: உங்களது பேச்சாற்றல் காரணமாக, கருத்து வேறுபாடுகளையும், சச்சரவுகளையும் தீர்க்க உதவுவீர்கள். போட்டியாளர்களால் பாதிப்பு ஏற்படாது. அனைத்தையும் நன்மைக்கே என எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

கும்பம்: அதிசயங்களை உண்டாக்கும் நாள். உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் போது, இந்த திறன் மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கலாம். ஒரு செயலில் முழுமையாக இறங்கி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறப்போகிறீர்கள்.

மீனம்: ஆன்மிக விஷயங்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். ஆன்மிக புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலம் நீங்கள் மன அமைதி பெறுவீர்கள். மேலும் ஆன்மிக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.

