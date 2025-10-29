“மாலை டும் டும்... மஞ்சர டும் டும்....” திருமண யோகம் நெருங்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : October 29, 2025 at 7:43 AM IST
மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியின் காரணமாக உங்களுக்கு வேலை அதிகம் இருக்கும். உங்களது உடல்நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டால், அனைத்து பணிகளும் பாதிக்கப்படும் என்பதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
ரிஷபம்: பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிலை தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவறுக்காக நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இதனால், ஏமாற்றம், வருத்தம் ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை குறையும். உங்களது பலம், பலவீனத்தை அறிந்து கொண்டு செயல்படவும்.
மிதுனம்: நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலை உங்களுக்கு இருக்கும். சிறிது பண நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சாதாரண பிரச்சினை கூட உங்கள் மனதை பாதிக்கும். எனவே மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொண்டு, உற்சாகமாக செயல்படுவது நல்லது.
கடகம்: பண வரவினால் உங்கள் அன்பிற்குரியவர்கள் பயனடைவார்கள். அனைத்து முடிவுகளையும் சுயமாக எடுத்து, வெற்றி அடைவீர்கள். எதை செய்தாலும் திருந்த செய்வது நல்லது. வாழ்க்கைத் துணைக்கு பரிசளிக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: உங்கள் பணிகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். நீங்கள் களைப்பாக உணருவீர்கள். களைப்பை போக்கும் வழிகளைக் கண்டறியவும்.
கன்னி: உடல் நலன் தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் கூடாது. முன்னர் ஏற்பட்ட காயங்கள் தற்போது உடல் நல பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக் கூடும். வேடிக்கை மற்றும் பொழுதுபோக்கில் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். இதன் மூலம் புத்துணர்வு பெறுவீர்கள்.
துலாம்: நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கடுமையாக உழைக்கும் தன்மை கொண்டவராக இருப்பீர்கள். உங்கள் உள்ளுணர்வை மதித்து செயல்பட்டால், தவறு ஏதும் நிகழாது. காலையில் மேற்கொண்ட கடும் உழைப்பிற்கு, மாலையில் நல்ல பலன் கிடைக்கும். நீங்கள் செய்யும் பணியை மகிழ்ச்சியுடன் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும்.
விருச்சிகம்: வர்த்தகத்திற்கான சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் போட்டியாளர்களை ஒரு புதிய தயாரிப்பு அறிமுகத்தின் மூலம் அதிர்ச்சியடைய செய்யலாம். நட்சத்திரங்கள் சாதகமான நிலையில் இல்லாததால், சில தடைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும்.
தனுசு: பல நாட்களாக தட்டி கழிந்துவந்த சுப காரியம் நடைபெறும். காதலிப்பவர்கள் குடும்பத்தில் அவர்களது திருமணத்துக்கும் சம்மதம் கூறுவார்கள். விரும்பியவரை திருமணம் செய்து கொள்ளுவீர்கள். திருப்தியான உணர்வு உண்டாகும். உங்களைச் சுற்றியிருக்கும் நபர்களிடம் அன்பு செலுத்துவீர்கள்.
மகரம்: உங்களது பேச்சாற்றல் காரணமாக, கருத்து வேறுபாடுகளையும், சச்சரவுகளையும் தீர்க்க உதவுவீர்கள். போட்டியாளர்களால் பாதிப்பு ஏற்படாது. அனைத்தையும் நன்மைக்கே என எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
கும்பம்: அதிசயங்களை உண்டாக்கும் நாள். உங்களுடைய பேச்சாற்றல் மூலம் மக்களை கவர்வீர்கள். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் போது, இந்த திறன் மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கலாம். ஒரு செயலில் முழுமையாக இறங்கி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறப்போகிறீர்கள்.
மீனம்: ஆன்மிக விஷயங்களில் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கும். ஆன்மிக புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலம் நீங்கள் மன அமைதி பெறுவீர்கள். மேலும் ஆன்மிக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.