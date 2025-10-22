காசு, பணம், துட்டு, மணி... மணி... பணமழையில் நனையப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!
அக்டோபர் 22ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
- மேஷம்: மனதிற்கு பிடித்தவரை சந்தோஷப்படுத்த நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மீது, ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக வருத்தம் ஏற்படலாம்.
- ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ச்சிகள் காத்திருக்கலாம். திட்டமிடப்பட்டபடி அல்லது எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்காது. திடீர் திருப்பங்கள் ஏற்படலாம். நாள் முழுவதும் பிரச்சினை இருக்கும். ஆனால் பொறுமையாக செயல்பட்டு அனைத்து பிரச்சினைகளையும் தீர்த்து விடுவீர்கள்.
- மிதுனம்: மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உதவி தேவைப்படுவோருக்கு தாராள மனப்பான்மையுடன் உதவுவீர்கள். தர்ம சிந்தனையின் காரணமாக, சமூக அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும்.
- கடகம்: விரும்பத் தகாத சூழ்நிலைகளை சந்திக்கக்கூடும். அதனால் மனக்கவலை ஏற்படும். ஆனால், உங்கள் செயல்திறனின் மூலமாக அனைத்தையும் வெற்றி கொள்வீர்கள். படிப்பில் கவனம் செலுத்தவும். வெற்றிக்கு முயற்சி தேவை.
- சிம்மம்: சக பணியாளர்களுடன் நல்ல உறவை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள். இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வரக்கூடும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும்.
- கன்னி: வர்த்தகத்தில் அதிக லாபம் பெறுவீர்கள். உங்களை தேடி பணம் வரப்போகிறது. பண மழையில் இன்று நனைவீர்கள். ஆனால் வரவுக்கு ஏற்ப செலவு இருக்கும். அதனால், செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
- துலாம்: இன்று நீங்கள் அனைவரையும் ஈர்ப்பீர்கள். குடும்பத்தினர் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி, நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள்.
- விருச்சிகம்: நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் சுற்றி உள்ளவர்களை எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பது மிகவும் முக்கியம். இன்று அவர்களது முக்கியத்துவத்தை உணர்வீர்கள். கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால் அதை தீர்க்கவும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது.
- தனுசு: திட்டமிடப்படாத சுற்றுலா செல்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதன் மூலம், மலரும் நினைவுகளால் மகிழ்ச்சியாக உணர்வீர்கள்.
- மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியைப் பார்த்து பொறாமைப்படாமல், ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள், சிறிது காலம் பொறுக்கவும்.
- கும்பம்: நாளின் தொடக்கத்திலேயே செய்ய வேண்டிய வேலை அதிகம் இருக்கும். ஆனால், சலித்துக் கொள்ளாமல் ஒவ்வொன்றாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள். அதற்காக பணியிடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும்.
- மீனம்: இன்று நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சிலர் உங்கள் புகழையும், மதிப்பையும் கெடுக்கும் எண்ணத்தில் செயல்படலாம். எனினும் கோபப்படாமல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக அன்றாட பணியை கவனிக்கவும்.