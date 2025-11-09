ETV Bharat / spiritual

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கனவுகள் எல்லாம் பலிக்க போகும் நாள்! உங்களுக்கு இன்றைய தினம் எப்படி?

நவம்பர் 9ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2025 at 6:59 AM IST

2 Min Read
  1. மேஷம்: பிரச்சனைகள் மிகுந்த நாளாக இருக்கும். சில விஷயங்களில், உங்கள் நண்பர்களின் கருத்துக்களுடன் ஒத்துப் போக மாட்டீர்கள். நெடுநாட்களாக முடிக்கப்படாமல் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். அதனால், நிம்மதியாக உணர்வீர்கள்.
  2. ரிஷபம்: நீங்கள் எவ்வளவு கடினமாக முயற்சி செய்தாலும், உங்களால் பிரச்சனைகளையும், சிக்கல்களையும் தவிர்க்க இயலாது. உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளை முடிக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல், ஒன்றும் செய்யாமல் வருத்தமாக உணர்வீர்கள்.
  3. மிதுனம்: நீங்கள் எந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல்கிறீர்கள் என்பதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். குறிக்கோளை அடைய இரட்டிப்பு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் அதிகம் இருப்பதால், இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள்.
  4. கடகம்: உணர்வு ரீதியான விஷயங்களால், உங்கள் வெற்றிப் பாதையில் தடைகள் ஏற்படும். உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். இது வருங்காலத்தை பாதிக்கும். உங்களுடைய திறமையான பேச்சு மற்றும் பணிவான அணுகுமுறையால், மக்களின் மனதை கவர்வீர்கள்.
  5. சிம்மம்: அனைவரையும் அனுசரித்து ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றும் உங்களது மனப்பான்மையின் காரணமாக மற்றவர்கள் உங்களை விரும்புவார்கள். நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களுடன் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள்.
  6. கன்னி: தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் காரணமாக தொழில் சிறிது பாதிக்கப்படலாம். சவால்களை தீர்க்க முயற்சி மேற் கொள்ளவும். அனைத்து முடிவுகளை உறுதியாக எடுக்கவும். குறிப்பாக மாலை நேரங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
  7. துலாம்: பணியிடத்தில் உங்களது செயல்திறன் மற்றும் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி மக்களை கவர்வீர்கள். கலை மற்றும் கலைநயம் மிக்க பொருட்கள் மீது ஆர்வம் இருக்கும்.
  8. விருச்சிகம்: பணியிடத்தில் ஏற்படும் வேலை தொடர்பான நெருக்குதல்களை சமாளிக்கும் திறமை உங்களுக்கு இருக்கும். இன்றைய நாளின் முடிவில், யோகா, தியானம் அல்லது இசையை ரசித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் அமைதி அடைவீர்கள்.
  9. தனுசு: கெட்ட நேரங்கள் அதிக நாட்களுக்கு நீடிப்பதில்லை. உறுதியான மனிதர்கள் எப்போதும் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் கடுமையான சூழ்நிலைகளைக் கடந்து, பிரச்சனைகளை மிக எளிதாக சமாளிக்கும் வல்லமை உங்களுக்கு உள்ளது.
  10. மகரம்: வேலை அதிகம் இருக்கும். திறமையாகவும், புத்திசாலித்தனமாகவும் திட்டமிட்டு பணிகளை மேற்கொண்டால் நல்லது. மேலும், வேலைப்பளு குறையும். பணியை மேற்கொள்ளும் போது, எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்பட்டால், தவறுகளை தவிர்க்கலாம்.
  11. கும்பம்: ஏதோ ஒரு நற்செய்தி வந்து சேரும். அனைத்திலும் சாதகமான சூழ்நிலை நிலவும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைக் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
  12. மீனம்: கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளன. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் ஏற்படும் என்பதால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். படிப்பதற்காக வெளி நாடு செல்ல விரும்புவர்களுக்கு, ஒரு நல்ல செய்து வந்து சேரும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக கண்ட கனவுகளும் பலிக்க போகும் நாள்.

