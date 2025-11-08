ETV Bharat / spiritual

மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!

நவம்பர் 8ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 7:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று, உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மூலம் சந்தோஷம் கிடைக்கும். எதுவும் இலவசமாக கிடைக்காது. இதனால் சிறிய அதிர்ஷ்டம் ஒன்றை நழுவ விடலாம். ஆனாலும் எல்லாம் நன்மைக்கே. காதல் துணையுடன், குதூகலமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடிவரும். பொருள் ஆதாயம் கிடைக்கும். நகை பரிமாற்றம் காரணமாக உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படலாம். ஆனால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட வாய்ப்புகள் இருப்பதால் கவனமாக செயல்படவும்.

மிதுனம்: உங்களது செயல்களே ஆளுமையை நிர்ணயிக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மற்றவர்கள், உங்களைப் பற்றி தவறாக நினைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே மற்றவர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி இருக்கவும். எதிர்பாலின நண்பரை மகிழ்விக்க, நீங்கள் அதிக பணம் செலவழிப்பீர்கள்.

கடகம்: நிதி நிலைமை நன்றாக இருப்பதால் சமூகப் பொறுப்புகள் மீது, உங்கள் கவனம் திரும்பலாம். மதிய நேரத்தில், தனிமையில் நேரம் கழிக்க விரும்புவீர்கள். மாலையில், சுற்றியிருப்பவர்கள் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள்.

சிம்மம்: சதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களை தவிர்க்கவும். இதனால் ஆபத்தில் சிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணியில் அமைதியை கடைபிடிக்கவும். நாளின் முடிவில், உங்களுக்கு பிரச்சினை கொடுத்துவந்த சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்கும்.

கன்னி: நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி, லாபம் ஈட்ட முயற்சிப்பீர்கள். வருங்காலம் மற்றும் நெருக்கடி சூழல்களை சமாளிக்க திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.

துலாம்: இன்று, அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சட்டரீதியான பிரச்சினைகள், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே விரைவில் தீர்க்கப்படும். மாலையில், மற்றவர்களின் கருத்துக்கு ஒத்துப் போகாத நிலை ஏற்படலாம். தனிப்பட்ட உறவுகளைப் பொறுத்தவரை, துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: சிறந்த நபர்களுடன் இன்று நேரம் கழிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. இன்று வேலை அதிகம் இருக்கும். திட்டமிட்டு கவனத்துடன் செயல்படவும். ஏனென்றால் அதிக வேலை காரணமாக, உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நீங்கள் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

தனுசு: இன்றைய நாளில், காதல் அனுபவம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை, இன்று மிக எளிதாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு பொதுவாக இன்று அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும்.

மகரம்: எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக, மகிழ்ச்சி, சோகம் ஆகிய இரு உணர்வுகளும் ஏற்படும். கருத்துக்களை செயல்படுத்த, அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். குறைவாக செலவழிக்க விரும்பினாலும் செலவு சிறிது அதிகரிக்கும்.

கும்பம்: இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில் சோர்வாக உணரக்கூடும். ஆனால் விரைவில் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். இருக்கும் பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள, எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு, குறித்த நேரத்தில் பணிகளை முடிக்க வேண்டும்.

மீனம்: வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துவதுடன், குடும்பத்தினருடனும், நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இன்று முழுவதும் உங்களுக்கு அனுகூலமான நாளாகவே இருக்கும். வேலையில் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான குதூகல அனுபவம் கிடைக்கலாம்.

TAGGED:

RASIPALAN
TAMIL RASIPALAN
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன்
HOROSCOPE NOV 8

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.