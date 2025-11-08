மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழிக்க போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்!
நவம்பர் 8ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 8, 2025 at 7:07 AM IST
மேஷம்: இன்று, உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மூலம் சந்தோஷம் கிடைக்கும். எதுவும் இலவசமாக கிடைக்காது. இதனால் சிறிய அதிர்ஷ்டம் ஒன்றை நழுவ விடலாம். ஆனாலும் எல்லாம் நன்மைக்கே. காதல் துணையுடன், குதூகலமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடிவரும். பொருள் ஆதாயம் கிடைக்கும். நகை பரிமாற்றம் காரணமாக உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படலாம். ஆனால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட வாய்ப்புகள் இருப்பதால் கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: உங்களது செயல்களே ஆளுமையை நிர்ணயிக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மற்றவர்கள், உங்களைப் பற்றி தவறாக நினைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே மற்றவர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி இருக்கவும். எதிர்பாலின நண்பரை மகிழ்விக்க, நீங்கள் அதிக பணம் செலவழிப்பீர்கள்.
கடகம்: நிதி நிலைமை நன்றாக இருப்பதால் சமூகப் பொறுப்புகள் மீது, உங்கள் கவனம் திரும்பலாம். மதிய நேரத்தில், தனிமையில் நேரம் கழிக்க விரும்புவீர்கள். மாலையில், சுற்றியிருப்பவர்கள் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள்.
சிம்மம்: சதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களை தவிர்க்கவும். இதனால் ஆபத்தில் சிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணியில் அமைதியை கடைபிடிக்கவும். நாளின் முடிவில், உங்களுக்கு பிரச்சினை கொடுத்துவந்த சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்கும்.
கன்னி: நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி, லாபம் ஈட்ட முயற்சிப்பீர்கள். வருங்காலம் மற்றும் நெருக்கடி சூழல்களை சமாளிக்க திட்டங்களை வகுப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று, அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சட்டரீதியான பிரச்சினைகள், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே விரைவில் தீர்க்கப்படும். மாலையில், மற்றவர்களின் கருத்துக்கு ஒத்துப் போகாத நிலை ஏற்படலாம். தனிப்பட்ட உறவுகளைப் பொறுத்தவரை, துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: சிறந்த நபர்களுடன் இன்று நேரம் கழிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. இன்று வேலை அதிகம் இருக்கும். திட்டமிட்டு கவனத்துடன் செயல்படவும். ஏனென்றால் அதிக வேலை காரணமாக, உடல் நலம் பாதிக்கப்படலாம். இருந்தாலும் மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நீங்கள் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
தனுசு: இன்றைய நாளில், காதல் அனுபவம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை, இன்று மிக எளிதாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு பொதுவாக இன்று அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக, மகிழ்ச்சி, சோகம் ஆகிய இரு உணர்வுகளும் ஏற்படும். கருத்துக்களை செயல்படுத்த, அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். குறைவாக செலவழிக்க விரும்பினாலும் செலவு சிறிது அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில் சோர்வாக உணரக்கூடும். ஆனால் விரைவில் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். இருக்கும் பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்ள, எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு, குறித்த நேரத்தில் பணிகளை முடிக்க வேண்டும்.
மீனம்: வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துவதுடன், குடும்பத்தினருடனும், நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இன்று முழுவதும் உங்களுக்கு அனுகூலமான நாளாகவே இருக்கும். வேலையில் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான குதூகல அனுபவம் கிடைக்கலாம்.