சவால்களை சமாளித்து வெற்றி அடையப் போகும் நாள்: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?

நவம்பர் 7ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 7, 2025 at 7:09 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: சில குறிப்பிட்ட காரணங்களினால் உங்கள் மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அனைத்தும் உங்களுக்கே சொந்தம் என்னும் எண்ணம் இருக்கும். அதனால் உங்கள் உடமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். அன்பால் உறவுகள் மலரும். திருமண வாழ்க்கை செழிப்பாகும்.

ரிஷபம்: நீங்கள் சிறிய பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். பயணத்தில் சில மாற்றங்களை செய்ய நிர்பந்திக்கப்படுவீர்கள். அதனால் மனம் சிறிது வருத்தம் அடையலாம். திட்டங்களை முன்கூட்டியே தீர்மானித்து செயல்படுத்துதல் நன்மையை கொடுக்கும்.

மிதுனம்: நீங்கள் மிகவும் சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஏனென்றால், உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களிடம் இருந்து ஒரு கவலைகரமான செய்தி வரலாம். உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவும். கோபம் காரணமாக, தேவையில்லாத சர்ச்சைகள் ஏற்படலாம்.

கடகம்: அனுபவங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கடவுள் அருள் காரணமாக, உங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்பை பெறும். உங்களுக்கு ஆதரவாளர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களது கற்பனை வளம் காரணமாக நல்ல பலன்கள் உங்களை தேடி வரும்.

சிம்மம்: வாய்ப்புகள் எதையும் தவறவிடாதீர்கள். உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி உறுதியாக செயல்படுங்கள். நிச்சயம் இலக்கை அடைவீர்கள். வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை பெற, நீங்கள் சிறிது வெளிப்படையாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். பெரியவர்களின் ஆசியினால், இன்றைய தினம் நல்ல நாளாக அமையும்.

கன்னி: தன்னம்பிக்கை காரணமாக, சவால்களை சமாளித்து வெற்றி அடைவீர்கள். நிதி விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, இன்று உங்களது வர்த்தகத் திறனை சோதிக்கும் நாளாக இருக்கும். தீர்க்கப்படாத பிரச்சினைகளை தீர்க்க புதுமையாக சிந்தித்து வெற்றிகரமாக செயல்படுவீர்கள்.

துலாம்: உங்களை சுற்றி உள்ளவர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுவீர்கள். உங்களது கருத்துகள் மற்றும் எண்ணங்களை மற்றவர்கள் பாராட்டுவார்கள். புதிய தொழில் திட்டங்களை தொடங்குவதற்கான, பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: பலன்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல், தொடர்ந்து கடுமையாக உழைக்கவும். வேலையில் எப்போதும் சிறந்து விளங்க முயற்சி செய்யவும். கூட்டாக சேர்ந்து தொழில் செய்து வரும் நபராக இருந்தால் உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைக்க சிறிது தாமதமாகலாம். பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும்.

தனுசு: நீங்கள் கேட்காமலேயே, அறிவுரைகள் கூறி சிலர் உங்களுக்கு வழி காட்டுவார்கள். இந்த வாய்ப்பினை தவற விடாதீர்கள். சில ஆலோசனைகள், உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதுகுறித்து உங்களுக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டு, நன்றாக சிந்தித்து, அனைத்து விஷயங்களையும் ஆராய்ந்து தெளிவான முடிவு எடுக்கவும்.

மகரம்: உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களுடைய செயல் திறமையினால் நீங்கள் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். செயல்திறனை அதிகரிக்க உங்களது வேலை செய்யும் பாணியை மாற்றிக் கொள்வீர்கள். இதனால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

கும்பம்: உங்களது உதவி செய்யும் குணம் காரணமாக, மற்றவர்கள் இன்று உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். சிறந்த பேச்சாற்றலின் காரணமாக நீங்கள் அனைவரின் மனதையும் கவர்வீர்கள். மனதுக்கு பிடித்தவர்கள் உங்களை சுற்றி இருப்பார்கள். அதனால், சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்வு நடக்கப் போகிறது. கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், நீங்கள் நினைப்பதை விட அதிகம் சாதிப்பீர்கள். கவனமாக செயல்பட்டாலும், உங்களது கோபப்படும் தன்மையின் காரணமாக, ஆபத்தான சூழ்நிலைகளுக்குள் சிக்கிக் கொள்வீர்கள்.

