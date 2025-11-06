அடி தூள்! தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் நாள்: எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?
நவம்பர் 6ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
- மேஷம்: யாரேனும் ஒருவரின் உள்ளத்தை புண்படுத்த நேரிடலாம். வலிமைமிக்க நிலையான உறவை, உங்கள் விருப்பப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான உறவு வலுவடைய கூடும்.
- ரிஷபம்: கடின உழைப்பு இருந்தபோதிலும், உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதி கிடைப்பது கடினம். பிற்பகலில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும். மாலை நேரங்களில் நிம்மதியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
- மிதுனம்: குடும்பத்தில் கொண்டாட்டங்கள் நிறைந்து இருக்கும். சிறப்பான முறையில் தொழில் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும். நாளின் பிற்பகுதியில் தொழில் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழில் ரீதியாக வெற்றி பெறுவீர்கள்.
- கடகம்: உங்கள் தலைமையில் செய்யப்படும் அனைத்து பணிகளும் வெற்றிபெறும். தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும். எனவே பதட்டம் வேண்டாம். வியாபாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுடைய முயற்சிகள் அனைத்தும் இன்று ஒரு வழியாக வெற்றிப்பாதைக்கு அழைத்து செல்லும்.
- சிம்மம்: உங்கள் மனம் சொல்வதைக் கேட்காமல், சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. வீட்டை புதுப்பித்தல் அல்லது புதிய மாற்றங்கள் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபடலாம். உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் இன்று ஏற்ற நாளாக அமையும்.
- கன்னி: மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்துபவராக இருப்பதை தவிர்க்க பாருங்கள். வரவை விட செலவு அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகால திருமணத் தடை நீங்கும். உங்கள் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள்.
- துலாம்: புதிய உடையால் உங்கள் தோற்றம் இயல்பைவிட அழகாக இருக்கும். இன்று மாலை நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சிகள், சிலருடன் உங்களை நெருக்கமானதாக்கும். காதல் வயப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
- விருச்சிகம்: அவசரகதி முடிவுகள் பலன் தராது. உங்கள் திட்டங்களை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை யோசியுங்கள். இல்லாவிட்டால் திட்டங்கள் பாழாகிவிடும். உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ப பலன் கிடைக்காமல் போகலாம்.
- தனுசு: அமைதியாக இருப்பீர்கள். சுய பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் மன நிலையிலும் இருப்பீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம், உங்கள் மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பிற்பகலில், வியாபார ரீதியாக சிலரை சந்திக்கலாம்
- மகரம்: நீங்கள் இலக்கை எட்டுவதற்கு கடினமாக உழைப்பீர்கள். பொழுதுபோக்குக்காக சிறிது நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். காரணமே இல்லாமல் மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் உங்களை புகழ்வார்கள். இன்றைய நாள் மாணவர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும்.
- கும்பம்: நல்ல செய்தி வரும். இன்று நாள் முழுவதும் உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். புதிய மக்களை சந்திப்பீர்கள். அவர்களுடன் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாலையில் உங்களுக்கு பிரியமானவருடன் நேரத்தை செலவழிப்பதன் மூலம் இன்றைய நாளின் முடிவு மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும்.
- மீனம்: திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நாள் இன்று. திருமணமானவராக அல்லது காதலர்களாக இருந்தால் இன்றைய நாள் மிக முக்கியமான நாளாக அமையும். வியாபாரத்தில் புதிய பங்குதாரர்களை சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.