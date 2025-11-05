ETV Bharat / spiritual

புதிய கார் வாங்கும் யோகம் உள்ள ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

நவம்பர் 5ஆம் தேதி புதன் கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

  1. மேஷம்: சில முடிவுகள் எடுப்பதில் குழப்பம் இருக்கலாம். ஆனால், ஒரு கருத்தில் உறுதியாக இருந்தால், எளிதாக முடிவெடுக்கலாம். முன்னேற்றப் பாதையில், சிறிது நிதானமாக செயல்படவும்.
  2. ரிஷபம்: சுற்றுலா செல்ல திட்டமிட்டுவதற்கான நாள் இன்று அல்ல. எதிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். புதிய திட்டம் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்படலாம. செலவு ஏற்படும் நாள் இது.
  3. மிதுனம்: அறிவு மற்றும் மனம் இரண்டையும் கட்டுபாட்டுடன் வைத்துள்ளீர்கள். அதனால், ஒரு பெரிய விஷயத்தில் வெற்றி பெறப் போகிறீர்கள். காதல் துணையுடன் சிறந்த வகையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
  4. கடகம்: நீங்கள் உணர்ச்சிரீதியாக சிந்திக்கக் கூடாது; நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்பட வேண்டும். இல்லையென்றால், பிரச்சினையில் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் உடல் நலத்தின் மீதும் உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீதும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
  5. சிம்மம்: குடும்பத்தில் உள்ள இளைய உறுப்பினர்கள் மீது நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். குழந்தைகள் தங்களது தினசரிக் கடமைகளை சிறந்த முறையில் செய்ய வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். ஏதேனும் போட்டி அல்லது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள ஆர்வமாக இருப்பீர்கள்.
  6. கன்னி: நீங்கள் செய்த சிறந்த பணிகளுக்காக பாராட்டுகள் கிடைக்கும் நாள். மற்றவர்களின் ஆலோசனை பெறுவதற்கு பதிலாக, நீங்களே காரியத்தை செய்து முடிக்க விரும்புவீர்கள். அனைத்திலும் பொறுமையாகவும் அமைதியாகவும் செயல்பட வேண்டும்.
  7. துலாம்: உங்கள் தோற்றம் மற்றும் அழகின் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் அழகை மேம்படுத்திக் கொள்ள, அழகு சாதன பொருட்களை வாங்குவீர்கள். உங்களுக்கு ஏற்ற ஆடைகளை வாங்க கடைகளுக்கு செல்வீர்கள்.
  8. விருச்சிகம்: உற்சாகம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்கப்போகிறது. வாழ்க்கையின் சுவாரஸ்யத்தை புரிந்துகொண்டு, முன்னேற்றத்தை நோக்கி செல்லவும். கிரகங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக மாறும் என்பதால் கவலை கொள்ள தேவையில்லை.
  9. தனுசு: உங்கள் பணியில் கவனம் செலுத்தி, கடினமாக உழைக்கவும். அதற்கான பலன்கள் சிறந்ததாக இருக்கும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் ஆனந்தமாக நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
  10. மகரம்: உங்கள் நேர்மறையான மனப்பான்மை மற்றும் நடவடிக்கையின் காரணமாக வெற்றிபடியை நெருங்க உள்ளீர்கள். எதையும் அலட்சியப்படுத்தும் விதமாக செய்துவிடாதீர்கள். உங்களது சாதனைகளை நீங்கள் மதிப்பீடு செய்து, அறிவார்ந்த முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
  11. கும்பம்: புதிய கார் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் வாழ்க்கையை நினைத்து நீங்கள் சந்தோஷம் கொள்ளும் நாளாக இருக்கும். வர்த்தகம் அல்லது தொழில் துறையில் இருப்பவர்கள் சாதனை புரியப் போகிறீர்கள்.
  12. மீனம்: உங்களுக்கு குழப்பம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். இதனால் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் பாதிக்கப்பட்டு, பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளைக் காண்பதில் சிரமம் ஏற்படும். முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதைத் தவிர்த்து, உங்களது தினசரி பணியின் மீது மட்டும் கவனம் செலுத்தவும்.

